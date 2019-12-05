Zincir mağazalarla rekabette zorlanan esnaf için Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi kuruldu

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Meteorolojiden İstanbul için yağış ve soğuk hava uyarısı

İstanbul ve çevresi, bu akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Havanın bu akşam ile yarın çok bulutlu ve yağmurlu olması beklenen kentte, kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklığın hissedilir şekilde azalarak, 10 derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor.