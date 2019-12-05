Ekonomi Zincir mağazalarla rekabette zorlanan esnaf için Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi kuruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zincir mağazalarla rekabette zorlanan esnaf için Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi kuruldu

Zincir mağazalarla rekabette zorlanan esnaf için Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi kuruldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk."

Haber Merkezi AA
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk."

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