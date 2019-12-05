Zincir mağazalarla rekabette zorlanan esnaf için Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi kuruldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk."
Ayrıntılar geliyor...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk."
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk."
Ayrıntılar geliyor...
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