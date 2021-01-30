Zincir marketler kartel oldu: WhatsApp grubu kurup fiyatları belirliyorlar

TGRT ekranlarında çıkan bir yumurta haberi, gündeme bomba gibi düştü. Program sunucusu Ekrem Açıkel, Türkiye'nin en çok bilinen 4 marketler zincirinin, süt ve süt ürünlerini, yumurta ürünlerini tedarik eden müdürlerinin kendi aralarında WhatsApp grubu kurduğunu aktardı.

"Çok sağlam kaynaktan alındı"

Mağaza müdürlerinin kendi aralarında WhatsApp grubu kurup, ürün fiyatlarını bu grup üzerinden belirlediğini söyleyen Açıkel, bu bilgilerin çok sağlam kaynaklardan geldiğini de ekledi.

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Yaşanan bu olaylar kendine hem pes dedirtti, hem de "zincir marketler 'Kartel' mi oldu?" sorusunu sordurdu.

GÜNDEM Fahiş fiyata ağır ceza gelecek: Vatandaşı ezdirmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gündeme taşımıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyu gündeme getirmiş ve fırsatçıları uyararak, "Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen işinizi hakkıyla yapın. Vatandaşımıza da zulmetmeyin." demişti.

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