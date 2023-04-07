Ziraat Bankası geçen yıl aldığı sendikasyon kredisini yeniledi

Ziraat Bankası 423 milyon ABD Doları ve 779 milyon Euro olmak üzere toplamda 1,3 milyar ABD Doları büyüklüğünde sendikasyon kredisi temin ederek, geçen yıl sağladığı krediyi %103 oranında başarılı bir şekilde yeniledi. 367 gün vadeli, Euro ve ABD Doları cinsinden iki dilimden oluşan kredinin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD Capital Limited gerçekleştirirken, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörleri olarak görev aldı. Küresel belirsizliklerin ve gelişmiş ülke kaynaklı bankacılık risklerinin artış gösterdiği zorlu piyasa koşullarına karşın, 25 ülkeden 52 bankanın yüksek ilgisi ile yenilenen kredi, Türkiye’de bir banka tarafından tek seferde sağlanan, en büyük ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca, kredi anlaşması çerçevesinde, Şubat ayı içerisinde yaşadığımız ve toplumumuzun tüm kesimlerini derinden etkileyen depremin etkilerinin azaltılması amacıyla devreye aldığımız, Deprem Destek Paketleri kapsamında kullandırılan krediler sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI) olarak belirlenmiştir.

Sendikasyon kredisine dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Küresel resesyon endişelerinin arttığı, jeo-politik koşullardaki belirsizliğin sürdüğü ve gelişmiş ülke bankacılık risklerinin ön plana çıktığı piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredimize bu yıl farklı coğrafyalardan 13 yeni bankanın iştirakiyle toplamda 52 uluslararası bankanın katılımı sağlanmıştır. Diğer taraftan, sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık anlayışımızın bir yansıması olarak, Deprem Destek Paketi kredilerinin sürdürülebilirlik kriteri olarak belirlenmesiyle, uluslararası muhabir bankalarımızın da sürece duyarlılığını ve yapmış oldukları sosyal katkıyı memnuniyetle gözlemledik.