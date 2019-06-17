Konut almak isteyenlere kolaylık

'HEM BESLEYİCİ HEM UCUZ': Sivas'tan gezi için Gaziantep'e gelen Hasan Yıldırım, Biz 10 yıl burada kaldık. Daha önce memlekete götürmüştüm. Şimdi ne zaman Gaziantep'e gelsem çevremdekiler hep nohut istiyor. Ben de burada paket yaptırarak yanımda götürüyorum. Bu lezzeti başka bir yerde bulamıyoruz. Müthiş derecede besleyici bir şey hem çok sağlıklı hem çok ucuz diye konuştu.