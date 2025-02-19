Ziraat’ın kârı 100 milyar lirayı aştı

Ziraat Bankası, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Banka, net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artırarak 100,64 milyar TL seviyesine çıkardı. Genel Müdür Alpaslan Çakar, "Ziraat Bankası'nın 2024 yılında öz kaynak karlılığı yüzde 27, aktif karlılığı ise yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu bağlamda, 2024 yılını sektörün en yüksek kar rakamı olan 100,6 milyar TL ile tamamladık” ifadelerini kullandı. Ziraat Bankası’nın 2024 yıl sonu itibarıyla ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 2,7 trilyon TL'si nakdi, 1,1 trilyon TL'si gayrinakdi krediler olmak üzere 3,8 trilyon TL'ye ulaştı.

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 5,4 TRİLYON TL

Bankanın aynı dönemde bilanço büyüklüğü ise bir önceki yılın sonuna kıyasla yüzde 42 artarak 5,4 trilyon TL oldu. Böylelikle bankanın dolar bazında aktif büyüklüğü 150 m ilyar dolar, kredi büyüklüğü ise 100 milyar dolar sınırını aştı. Geniş ürün yelpazesi ve toplumun her kesimine sunduğu hizmetlerle toplam mevduat hacmini 3,6 trilyon TL'ye yükselten Ziraat Bankası, TL ağırlıklı bilanço ile kaynak yapısını güçlendirmişti.

TARIM KREDİ BÜYÜKLÜĞÜ 5 YILDA 9 KAT ARTTI

Ziraat Bankası, 2024 yılında yurt dışından ilave 7,6 milyar dolar kaynak sağlayarak bu alanda en fazla finansman temin eden banka olmayı başarırken, böylelikle bankanın bu kalemdeki toplam büyüklüğü 19 milyar dolar seviyesine çıktı. Tarım kredilerinin büyüklüğü ise son 5 yılda 9 kat artarak 2024 yılında 600 milyar TL’yi aştı.

MÜŞTERİ SAYISI 23 MİLYONU GEÇTİ

Ziraat Bankası’nın sağlam ve dengeli bilanço yapısıyla ekonomiye en yüksek katma değeri sunmaya devam ettiğini belirten Genel Müdür Alpaslan Çakar, şunları kaydetti: "2024 yılını sektörün en yüksek kar rakamı olan 100,6 milyar TL ile tamamladık. 23 milyonun üzerinde müşterimizin aktif olarak kullandığı Ziraat Mobil ile müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam ederek şube dışı kanalların payını yüzde 96 seviyesine çıkardık."

20 ÜLKEDE 127 ŞUBESİ VAR

Çakar, yurt dışında da Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Afrika’dan Asya’ya 20 ülkeye ve 127 noktaya ulaşmış bir hizmet ağına sahip olan Ziraat Bankası’nın, Türk girişimcilerinin aktif olduğu ve potansiyeli yüksek yeni ülkelerde de hizmet ağını genişletmeye devam ettiğini bildirdi. Çakar, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'daki hizmet noktalarından sonra Cezayir’de de faaliyet göstermeye başladıklarını sözlerine ekledi.











