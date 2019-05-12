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Ekonomi Ziraatten üreticiye yeni kredi paketi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat’ten üreticiye yeni kredi paketi

Ziraat Bankası, soya, mısır ve ayçiçeği üretiminin arttırılması, üreticilerin işletme giderleri ile yatırımlarının uygun koşullarla finansmanı amacıyla yeni bir kredi paketini uygulamaya aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Ziraat Bankası yeni bir kredi paketi açıkladı
​​Ziraat Bankası yeni bir kredi paketi açıkladı

Kredi paketinden, yurt içinde birinci ya da ikinci ürün olarak soya fasulyesi, mısır (dane/yağlık/silajlık) ve ayçiçeği (yağlık/çerezlik) yetiştiren gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanabilecek.

İşletme giderleri ile modern basınçlı sulama sistemi harcamalarının tamamına kadar, tarımsal mekanizasyon harcamalarının ise mahiyetine göre tamamına ya da yüzde 75’ine kadar kredi kullandırılabilecek.

ÖDEMELER HASADA GÖRE

İşletme kredilerine azami 12 ay, yatırım kredilerine ise azami 60 ay vade verilebilecek. İşletme kredilerinin vadesi ile yatırım kredilerinin taksitleri üreticilerin gelir elde etme dönemlerine uygun olarak belirlenecek.

Belirtilen sınırlarda kalan kredilere, üretimin ve yatırımın mahiyetine bağlı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yüzde 25 ila yüzde 100 arasında faiz sübvansiyonu uygulanacak. Üreticiler kredi başvurularını Ziraat Bankası şubelerine yapabilecek.

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