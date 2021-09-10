​Zirveyi zorluyor​: Muhalefet başarıyı hazmedemedi

Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli havacılık aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı; güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile uluslararası kurumların takdirini kazanmaya devam ediyor. New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure’ın düzenlediği “World’s Best Awards 2021” anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da “The Top 10 International Airports” “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisi ile dahil oldu.

EKONOMİ İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi

Travel and Leisure Dergisi’nin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak Changi Havalimanı’nın ardından ikinci sırada yer aldı. Kovid-19 salgını sonrası ilk kez düzenlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketinde 91,17 puanla ikinci sırada yer aldı.

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Muhalefet eleştirmekle yetindi

Yapımı esnasında muhalefetin ve Gezi Parkı eylemcilerinin de karşı çıktığı İstanbul Havalimanı dün açıklanan sonuçla birlikte en çok konuşulanlar arasında sosyal medya platformlarında ilk sıraya yerleşti. Twitter’a yansıyan İstanbul Havalimanı’nın başarısı, büyük bir kesim tarafından gururla karşılanırken, muhalif kesim ise saldırılara devam ederek eleştirmeyle yetindi.