Ekonomi Zirveyi zorluyor Muhalefet başarıyı hazmedemedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zirveyi zorluyor: Muhalefet başarıyı hazmedemedi

Yapımı esnasında muhalefet ile Gezi Parkı eylemcilerinin hedef aldığı İstanbul Havalimanı, New York merkezli dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisi’nin “World’s Best Awards 2021” anketinde “Dünyanın En İyi 10 Havalimanı” arasında yer aldı. Derginin okuyucularının oylarıyla belirlenen listede 91.17 puanla ikinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı, dünyanın gelişmiş birçok havalimanını geride bıraktı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Zirveyi zorluyor​: Muhalefet başarıyı hazmedemedi
Fotoğraf: Arşiv

Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli havacılık aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı; güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile uluslararası kurumların takdirini kazanmaya devam ediyor. New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure’ın düzenlediği “World’s Best Awards 2021” anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da “The Top 10 International Airports” “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” kategorisi ile dahil oldu.

İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı 'Dünyanın en iyi havalimanları' anketine aday gösterildi
  • Travel and Leisure Dergisi’nin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı; Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak Changi Havalimanı’nın ardından ikinci sırada yer aldı. Kovid-19 salgını sonrası ilk kez düzenlenen “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketinde 91,17 puanla ikinci sırada yer aldı.

THY ve İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor
EKONOMİ
THY ve İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor

Muhalefet eleştirmekle yetindi

Yapımı esnasında muhalefetin ve Gezi Parkı eylemcilerinin de karşı çıktığı İstanbul Havalimanı dün açıklanan sonuçla birlikte en çok konuşulanlar arasında sosyal medya platformlarında ilk sıraya yerleşti. Twitter’a yansıyan İstanbul Havalimanı’nın başarısı, büyük bir kesim tarafından gururla karşılanırken, muhalif kesim ise saldırılara devam ederek eleştirmeyle yetindi.

Abone Ol Google News
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

"Akrabalık ilişkilerini bile çözebiliyoruz."
Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz

'Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz'

​Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptılar.
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraşta

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Bu araç bir TL ile 250 kilometre gidiyor.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı.

İlginç anlar böyle kaydedildi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.