Zirveyi zorluyor: Muhalefet başarıyı hazmedemedi Yapımı esnasında muhalefet ile Gezi Parkı eylemcilerinin hedef aldığı İstanbul Havalimanı, New York merkezli dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisi’nin “World’s Best Awards 2021” anketinde “Dünyanın En İyi 10 Havalimanı” arasında yer aldı. Derginin okuyucularının oylarıyla belirlenen listede 91.17 puanla ikinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı, dünyanın gelişmiş birçok havalimanını geride bıraktı.

Ekonomi Servisi 10 Eylül 2021, 00:00 Son Güncelleme: 10 Eylül 2021, 05:38 Yeni Şafak