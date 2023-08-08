Ziyaretçilerinin yüzde 35'i yabancı

İstanbul’un yeni silüetlerinden Çamlıca Kulesi’ne yoğun bir ziyaretçi ilgisi var. Mayıs 2021’den bu yana 1 milyon 196 bin kişiyi ağırlayan Çamlıca Kulesi ziyaretçilerinin yüzde 35’ini turistler oluşturuyor. Kulede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özellikle yabancı turistlerin tercih etmeye başladığı Çamlıca Kulesi’yle ilgili olarak “Uluslararası turistik cazibe merkezi olarak daha fazla önem kazanıyor. Yüzde 35’i yabancı turistlerden oluşan ziyaretçi sayısı 1 milyon 196 bine ulaştı” dedi.

İstanbul’un yeni silüetlerinden Çamlıca Kulesi ile ilgili yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, kuleyi gezdi, ziyaretçilerle sohbet etti ve Türkiye’de eğitim gören Endonezyalı öğrencilerle yakından ilgilendi.

1.2 MİLYON KİŞİYE YAKLAŞTI

Bakan Uraloğlu, ilgi odağı haline gelen Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçi durumuna ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, “Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçi sayısı önceki yılın Ağustos sonu itibari ile 788 bin 241 kişiydi. Çamlıca Kulemizin ziyaretçi sayısı giderek artıyor ve bir önceki yılın aynı ayına göre 407 bin 759 artış göstermiş durumda ve şu an 1 milyon 196 bine ulaştı. Uluslararası bir turistik cazibe merkezi olarak giderek daha fazla önem kazanıyor. Ziyaretçilerimizin yüzde 35’i yabancı turistlerimizden oluşuyor” dedi. Çamlıca Kulesi’ne son altı ayda çıkan turistlerin ortalama ziyaret süreleri ise 1-1.5 saat arasındı.











