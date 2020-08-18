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Ekonomi Emekli madenci, meyve üretti gelirini ikiye katladı Talebe yetişemiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zonguldak haberleri: Emekli madenci, meyve üretti gelirini ikiye katladı: Talebe yetişemiyor

Emekli madenci, meyve üretti gelirini ikiye katladı: Talebe yetişemiyor

Zonguldak'ta yıllarca maden işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Nevzat Cebesoy (63), köyüne kurduğu mavi yemiş bahçesiyle gelirini ikiye katladı. Taleplere yetişmekte zorlanan Cebesoy, Türkiye'nin her yerinden mavi yemiş siparişi aldığını söyledi. Cebesoy, işsiz gençlerin mavi yemiş veya bu tarz meyve yetiştiriciliği yapmalarını tavsiye etti. Cebesoy, "Talepler çok iyi, karşılayamıyoruz. Türkiye'nin her yerine yaban mersini gönderiyoruz. Kargo olarak gönderiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Nevzat Cebesoy
Nevzat Cebesoy

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 20 yıl maden işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Nevzat Cebesoy, Ereğli ilçesine bağlı Bayat köyündeki bir dönümlük tarlasında yaban mersini olarak da bilinen mavi yemiş yetiştirmeye başladı.

Kilosu 25 liradan yaban mersini
EKONOMİ
Kilosu 25 liradan yaban mersini

Zonguldak Valiliği desteğiyle Polonya'dan getirilen 400 kök fide ile mavi yemiş yetiştiriciliğine başlayan Cebesoy, eşi ve iki çocuğunun yardımıyla ürünleri pazarladı.

Nevzat Cebesoy ve ailesi.

İnternetten de satış yapan Cebesoy, zamanla işlerini ilerleterek Türkiye'nin dört bir yanına mavi yemiş göndermeye başladı. Yılda 1 ton mavi yemiş yetiştiren Cebesoy, gelirini ikiye katladı. Nevzat Cebesoy, mavi yemiş yetiştiriciliğine 6 yıl önce başladığını söyledi.

Mavi yemiş.

Tarlasını büyütmek için çalışmalar yaptığını anlatan Cebesoy, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Arazimiz bizim komple fındık tarlasıydı. Ben cevizde ektim ama toprağımıza uyum sağlamadı. Ondan sonra değişik meyveler olarak yaban mersinini düşündüm. Yaban mersini bizim toprağımıza çok iyi uyum sağladı. Hasadı zahmetli olabilir ama insana zevk veriyor. Ben zevkle yapıyorum bu işi."

Mavi yemiş.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYOR

Bir kişinin bir dönümlük mavi yemiş yetiştiriciliği ile en az asgari ücret kadar kazanabileceğini ifade eden Cebesoy, işsiz gençlerin mavi yemiş veya bu tarz meyve yetiştiriciliği yapmalarını tavsiye etti.

Mavi yemiş.

Talepleri karşılamakta güçlük çektiğini ifade eden Cebesoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "Bize ek geliyor oluyor. Güzel uğraşlar bunlar. Çalıştıktan sonra Allah veriyor insana. Talepler çok iyi, karşılayamıyoruz. Türkiye'nin her yerine yaban mersini gönderiyoruz. Kargo olarak gönderiyoruz. Biraz zahmetli oluyor ama Mardin'e Şanlıurfa'ya kadar kargo gönderiyoruz. Bu meyvenin özelliği çok. Kandaki yağlanmayı, kolesterolü önlüyor. Gözlere çok faydalı olduğu söyleniyor. Antioksidan bir meyve olduğu için birçok faydası var. Kanser hastalarına iyi geliyor."

Emekli madenci, meyve üretti gelirini ikiye katladı: Talebe yetişemiyor
FOTOĞRAF 14
Title
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 20 yıl maden işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Nevzat Cebesoy, Ereğli ilçesine bağlı Bayat köyündeki bir dönümlük tarlasında yaban mersini olarak da bilinen mavi yemiş yetiştirmeye başladı.
Title
Zonguldak Valiliği desteğiyle Polonya'dan getirilen 400 kök fide ile mavi yemiş yetiştiriciliğine başlayan Cebesoy, eşi ve iki çocuğunun yardımıyla ürünleri pazarladı.
Title
İnternetten de satış yapan Cebesoy, zamanla işlerini ilerleterek Türkiye'nin dört bir yanına mavi yemiş göndermeye başladı.
Title
Yılda 1 ton mavi yemiş yetiştiren Cebesoy, gelirini ikiye katladı.
Title
Nevzat Cebesoy, mavi yemiş yetiştiriciliğine 6 yıl önce başladığını söyledi.
Title
Tarlasını büyütmek için çalışmalar yaptığını anlatan Cebesoy, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Arazimiz bizim komple fındık tarlasıydı. Ben cevizde ektim ama toprağımıza uyum sağlamadı. Ondan sonra değişik meyveler olarak yaban mersinini düşündüm. Yaban mersini bizim toprağımıza çok iyi uyum sağladı. Hasadı zahmetli olabilir ama insana zevk veriyor. Ben zevkle yapıyorum bu işi.
Title
Bir kişinin bir dönümlük mavi yemiş yetiştiriciliği ile en az asgari ücret kadar kazanabileceğini ifade eden Cebesoy, işsiz gençlerin mavi yemiş veya bu tarz meyve yetiştiriciliği yapmalarını tavsiye etti.
Title
Talepleri karşılamakta güçlük çektiğini ifade eden Cebesoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Title
Bize ek geliyor oluyor. Güzel uğraşlar bunlar. Çalıştıktan sonra Allah veriyor insana. Talepler çok iyi, karşılayamıyoruz. Türkiye'nin her yerine yaban mersini gönderiyoruz. Kargo olarak gönderiyoruz. Biraz zahmetli oluyor ama Mardin'e Şanlıurfa'ya kadar kargo gönderiyoruz. Bu meyvenin özelliği çok. Kandaki yağlanmayı, kolesterolü önlüyor. Gözlere çok faydalı olduğu söyleniyor. Antioksidan bir meyve olduğu için birçok faydası var. Kanser hastalarına iyi geliyor.
Title
Title
Title
Title
Emekli madenci, meyve üretti gelirini ikiye katladı: Talebe yetişemiyor
Zonguldak'ta yıllarca maden işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Nevzat Cebesoy (63), köyüne kurduğu mavi yemiş bahçesiyle gelirini ikiye katladı. Taleplere yetişmekte zorlanan Cebesoy, Türkiye'nin her yerinden mavi yemiş siparişi aldığını söyledi. Cebesoy, işsiz gençlerin mavi yemiş veya bu tarz meyve yetiştiriciliği yapmalarını tavsiye etti. Cebesoy, "Talepler çok iyi, karşılayamıyoruz. Türkiye'nin her yerine yaban mersini gönderiyoruz. Kargo olarak gönderiyoruz" dedi.

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