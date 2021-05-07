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Ekonomi Mithatpaşa tünellerinin ucunda ışık göründü 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mithatpaşa tünellerinin ucunda ışık göründü: 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Zonguldak'ta yapımında sona yaklaşılan tünellerin hayata geçmesiyle Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol 5,7 kilometreye, yolculuk süresi de 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "İnşallah 2021 yılının sonunda bu tünelleri açıp trafik anlamında vatandaşlarımızı rahatlatırız" dedi.

Haber Merkezi AA
Zonguldak haberleri: Mithatpaşa tünellerinin ucunda ışık göründü
Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünellerinin yapımında sona yaklaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her aşamasını yakından takip ettiği, Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünellerinin yapımında sona yaklaşıldı.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerindeki çalışmalar sürüyor.

Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünellerinin yapımında sona yaklaşıldı.
AA
Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünellerinin yapımında sona yaklaşıldı.

Tünellerin hayata geçmesiyle Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yolu 5,7 kilometreye, yolculuk süresini de 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek projenin hayata geçmesinin ardından hem yakıttan hem zamandan tasarruf edilmesi hem de kent merkezindeki egzoz emisyon salınımının düşürülmesi amaçlanıyor.

İçerisinde 4 sıralı tünelin, 8 tüpün bulunduğu projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerindeki çalışmalar sürüyor.
AA
2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerindeki çalışmalar sürüyor.

"Kentimizin bu hizmetlere gerçekten çok ihtiyacı var"

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, trafiğin rahatlaması noktasında projenin büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Şehir merkezindeki trafikten herkesin rahatsız olduğuna işaret eden Alan, "Tünellerin açılmasıyla inşallah daha rahat bir trafiğe ulaşacağız. Çalışmalar çok hızlı gidiyor. Kent olarak böyle hızlı, çok iyi çalışan müteahhitler bulduğumuz zaman mutlu oluyoruz. Yıllardan beri Ereğli ve Ankara tarafında olsun ne yazık ki çok sıkıntılar yaşadık" diye konuştu.

2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerindeki çalışmalar sürüyor.
AA
2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerindeki çalışmalar sürüyor.

Alan, projenin yıl sonuna kadar bitmesini öngördüklerini aktararak, "Biraz trafik aksıyor ama vatandaşlarımızdan biraz sabır istiyorum. Kentimiz çok büyük hizmetler alıyor. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kentimizin bu hizmetlere gerçekten çok ihtiyacı var. Vatandaşlarımız da bundan çok memnun. İnşallah bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. İnşallah 2021 yılının sonunda bu tünelleri açıp trafik anlamında vatandaşlarımızı rahatlatırız" ifadelerini kullandı.

2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerindeki çalışmalar sürüyor.
AA
2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerindeki çalışmalar sürüyor.

"Bölge adına önemli bir proje"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da projenin bölge adına önemli çalışmalardan biri olduğunu belirtti.

Projenin, şehrin ulaşım ağı açısından önemine dikkati çeken Uçar, "4 tünel, 2 köprülü kavşaktan ibaret bir proje. Çok hızlı bir şekilde şehrimize kazandırılması konusunda Bakanlığımızın önem verdiği projelerden biri. Şehrimizin trafiğini yaklaşık yüzde 30-40 rahatlatacak. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar bu projemizin bitirilerek ulaşıma açılmasını planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor: Mithatpaşa Tünelleri'nde sona gelindi
FOTOĞRAF 10
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Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tüneli 1 ve 2'nin temeli, 2 Ağustos 2013'te dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı.
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Mithatpaşa Mahallesi ve Yeşil Mahalle arasındaki güzergahta gidiş ve geliş şeklinde yan yana inşa edilen bin 860'şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar, 2018'in temmuz ayında ödenek yetersizliğinden durdu. Tünel inşaatı, Karayolları 15'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından 9 Ocak 2019'da tekrar başladı.
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Mithatpaşa Tünelleri'nin hizmete alınmasıyla birlikte Zonguldak- Kilimli arasındaki 10.8 kilometrelik yol, 5.7 kilometreye, yolculuk süresi ise 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.
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45 yıllık hayal gerçek oluyor 1975 yılında dönemin Zonguldak Belediye Başkanı Hüseyin Öztek'in gündeme getirdiği, ancak yapılamayan Mithatpaşa Tünelleri, 45 yıl sonra bitme aşamasına geldi. Mithatpaşa-1 Tüneli´nde ışık görünürken, hemen yanındaki Mithatpaşa-2 Tüneli´nde ise ışığa 39 metre kaldı. Tünelin ışık görme töreninin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılması planlanıyor.
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Bir an önce bitmesini bekliyoruz Tünelin açılmasını heyecanla beklediklerini ifade eden Ramazan Petekli isimli vatandaş, uzun süredir süren çalışmaların sona gelindiğini söyledi.
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Tünellerin kentin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını düşündüğünü söyleyen Petekli, Burası bitme aşamasına geldi. Normalde 20 yıl öne bu tünellerin yapılması lazımdı. Geç kalındı, çünkü yollarımız kötü. Yıllardır bekleniyor Zonguldak'ta. Zonguldak için büyük bir başarı. 49 yıldır böyleyiz. İlk defa bu kadar hızlı çalışma olduğunu gördük. Yarıda bırakmasınlar artık. Bir ara yarıda kaldı. Bir an önce bitmesini bekliyoruz dedi.
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Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor: Mithatpaşa Tünelleri'nde sona gelindi
Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatması amacıyla 1975 yılında planlanan ancak 2013 yılında temelleri atılan Mithatpaşa Tünelleri inşaatında sona gelindi. Tünellerle birlikte 30 dakikalık ilçe yolu 5 dakikaya inecek.


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