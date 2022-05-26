Zonguldak'ta ulaşım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 14 hattın 10 yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin ihale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a ve 36. maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile 9 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00’te Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak.
10 yıllık muhammen bedel 1 milyon 116 bin Türk Lirası, geçici teminat ise 10 yıllık muhammen bedelin yüzde 3’ü olan 33 bin 480 Türk Lirasıdır. İhale dokümanı Zonguldak Belediyesi İşletme Müdürlüğü’nde görülebilir.