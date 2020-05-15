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Ekonomi Zorunlu olunca talep patlaması yaşanıyor
İŞ DÜNYASI

Zorunlu olunca talep patlaması yaşanıyor

Sezonu, korona virüs önlemleri kapsamında açmaya hazırlanan otellere termal kamera veya temassız ateş ölçer zorunluluğu getirildi. Sosyal mesafeyi korumak isteyen işletmeciler ise termal kameralara yoğun talep gösteriyor.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv: Termal kamera
Foto/arşiv: Termal kamera

Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkelerde bir çok faaliyetin durmasına sebep olan korona virüs, turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Mayıs ayı sonu itibariyle otellerin açılması hedeflenirken, tedbirler ise en üst seviyede olacak.

Alınacak tedbirlerin başında ise termal kameralar geliyor.

Otellerin girişlerine zorunlu hale gelen termal kamera sektöründe de hareketlilik yaşanıyor. Otellerin açılmadan, termal kameraların takılmasının zorunlu olması, güvenlik sektöründe çalışan firmaları da harekete geçirdi. Optimum Teknolojik Hizmetler firmasının yetkilisi Yavuz Aman süreç hakkında önemli bilgiler verdi. Korona virüs sürecinde, virüsü kapan kişinin en kısa sürede tespit edilmesinde büyük rol oynayan termal kameralar, vücut ısısını kısa sürede tespit ediyor.

“Açılacak otel ve tesislere termal kamera zorunluluğu getirildi”

Turizm sezonunun açılmasında da termal kameraların önemli bir rol oynayacağını ifade eden sektör yetkilisi Yavuz Aman, “Önümüzdeki günlerde, kademeli olarak turizm sektörünün açılması planlanıyor. Fakat açılacak otellere, tesislere, termal kamera zorunluluğu getirildi. Otele giren tüm müşterilerin ateşleri, bu şekilde kısa sürede, temassız olarak ölçülecek. Eğer kişinin ateşi yüksek ise, kamera ve bağlı olduğu sistem anında uyarı verecek” dedi.

Talep patlaması yaşanıyor

Birçok otel, turizm işletmesinden sipariş aldıklarını ileten Yavuz Aman, özellikle Kıbrıs, Antalya, Aydın, İzmir, Muğla, Mersin şehirlerinden yoğun talepler olduğunu söyledi.

Farklı tiplerinin olduğunu anlatan Aman, “Elde tutulup insanlara temas etmeden kullanılan modelleri var. 1-3 metre arasında tripot koyarak kullanılan modelleri var ve 5-7 metrelik mesafelere koyup kullanılan modelleri var. 1-3 metre olanlar çok tercih ediliyor. Fiyatları ortalama 4 bin ile 20 bin dolar arasında değişiyor. Çok yoğun bir şekilde sipariş var. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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