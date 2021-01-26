EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS için gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM tarafından net bir açıklama yapılmazken geçmiş dönemler baz alındığında sonuçların şubat ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor.

Son sınav baz alındığında geçen yıl tercihler 30 Kasım 2020’de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020’de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.

EKPSS NEDİR?





Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre ; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tanımı resmî olarak kullanılmıştır.

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS), özürlü (engelli) statüsündeki lise ve üniversite mezunlarının atama amacıyla tabi tutulduğu sınav.

3 Ekim 2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, bu sınav ortaöğretim, ön lisans veya lisans diplomasına sahip olan özürlüler için eğitim durumları ve özür gruplarına göre hazırlanan sorularla ve sınava girecek kişilerin ulaşabilirlik şartları göz önüne alınarak yapılır.

Belirtilen eğitim seviyesi dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41 inci maddesine göre asgari eğitim şartını sağlayanlar, kura sistemiyle alınır.

Sınav veya kura sonucunda yerleştirme yapılacak olan kurum tarafından oluşturulan 5 kişilik bir komisyon kişinin fiziki engel durumunu, yapacağı işin fiziki gerekliklerine uygun olup olmadığı yönünden değerlendirir, sınavda yüksek puan almış olmak tek başına atama için hak sağlamaz.