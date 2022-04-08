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EKYS sınav sonuçları açıklandı

20 Mart'ta düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına 'Yönetici Seçme Sınavı' ardından '2022 EKYS sınav sonuçları' bugün açıklandı. İşte MEB EKYS sınav sonuçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EKYS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak: OSYM ais giriş ekranı
EKYS sonuçları bugün açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) açıklandı. İşte, detaylar.

EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanlığı'nın yayınladığı duyuruda;

"20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamalarında bulundu.

EKYS NEDİR?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.

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