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Elazığ seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Elazığ seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 431.293 seçmenin olduğu Elazığ’da 1.632 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 370.038 oyun 360.396’sı geçerli sayıldı. Elazığ’da seçime katılım oranı % 85,8 oldu. Seçim sonuçlarına göre Elazığ’da kazanan 5 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Elazığ’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Elazığ milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Elazığ seçim sonuçlarına göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları.

11:21 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Elazığ Seçim Sonuçları 2023

Elazığ Seçim Sonuçları 2023

Elazığ seçim sonuçları,
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Elazığ’da seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Elazığ seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonuçları, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak seçim sayfasından takip edildi. İşte Elazığ 5 milletvekili gönderen Elazığ seçim sonuçlarında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

Elazığ 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

  • Elazığ 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 67.2 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 28,2 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Elazığ’da aldığı oy oranı ise % 4.3 oldu.

Elazığ milletvekili seçim sonuçları 2023

na göre AK Parti oyların % 40.4’ünü alırken CHP % 29.7 oranında oya sahip oldu. Elazığ’da MHP % 11.5, Yeşil Sol Parti % 7.1, Yeniden Refah Partisi % 3.6 oranında oy aldı.

Elazığ’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Erol Keleş AK Parti
  • Ejder Açıkkapı AK Parti
  • Mahmut Rıdvan Nazırlı AK Parti
  • Gürsel Erol CHP
  • Semih Işıkver MHP

AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Erol Keleş

2- Ejder Açıkkapı

3- Mahmut Rıdvan Nazırlı

4- Mücahit Yanılmaz

5- Hasan Murat Öz

CHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Gürsel Erol

2- Abdullah Akın

3- Ahmet Yıldız

4- Alım Özdemir

5- Azat Alınak

İYİ PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- İrfan Sönmez

2- Yüksel Ercan

3- Abdulkerim Eflatun

4- Şenay Aladağ Demirel

5- Nahit Baykara

MHP ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 SEMİH IŞIKVER

2 OĞUZHAN DEMİR

3 HAKAN KUZU

4 YUNUS GENÇ

5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN

YENİDEN REFAH PARTSİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- MEHMET ÇAVUŞ

2- İBRAHİM GÖK

3- MEHMET TAN

4- SALİH ÇAKICI

5- HATİCE İNLİKAYA

MEMLEKET PARTİSİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ömer Kan

2- Kürşat Aslan

3- Enes Faruk Nom

4- Hasan Saltuktayanç

5- Özgür Kale

2018 Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Elazığ cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70’ini alırken, Elazığ Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 15,6’sını aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 6,4’ünü, Meral Akşener ise oyların yüzde 6,3’ünü aldı.

2018 Elazığ milletvekili genel seçim sonuçları

Elazığ Cumhur İttifakı oy oranı % 68.1 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Elazığ oy oranı yüzde 20,2’sini aldı. CHP Elazığ’da 1 milletvekili çıkardı.

2018 Elazığ'da hangi parti ne kadar oy aldı?

Elazığ 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 54,6
  2. MHP % 13,5
  3. CHP % 10,7
  4. HDP % 10,1
  5. İYİ Parti % 7,7

2018 seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonucu AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Elazığ yerel seçim sonuçları

AK Parti Elazığ Belediye başkan adayı Şahin Şeifoğulları oyların % 4038’ini alırken, MHP adayı Bilal Çoban ise oyların % 33,46’sını aldı.

Elazığ ilçeleri hangileri?

Elazığ ilinin ilçeleri şunlardır:

Ağın

Alacakaya

Arıcak

Baskil

Karakoçan

Keban

Kovancılar

Maden

Palu

Sivrice

Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Zonguldak 2023 seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 449.206 seçmenin olduğu Zonguldak’ta 1.536 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 470.815 oyun 421.803’ü geçerli sayıldı. Zonguldak’ta seçime katılım oranı % 89,6 oldu. Seçim sonuçlarına göre Zonguldak’ta kazanan 5 milletvekili kesin olmayan sonuçlara göre neticelendi. Pek 2023 seçimlerinde Zonguldak'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Zonguldak milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Zonguldak seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Kahramanmaraş seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 774.533 seçmenin olduğu Kahramanmaraş’ta 2 bin 405 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 664.618 oyun 648.559’u geçerli sayıldı. Kahramanmaraş’ta seçime katılım oranı % 85,8 oldu. Seçim sonuçlarına göre Kahramanmaraş’ta kazanan 8 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki 2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları ne oldu? Kahramanmaraş'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İşte Kahramanmaraş ittifak seçim sonuçları Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Nurhak, Elbistan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları, Kahramanmaraş milletvekili dağılımı.

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