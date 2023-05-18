Elazığ seçim sonuçları,

dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Elazığ’da seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu. Elazığ seçim sonuçları belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kahramanmaraş seçim sonuçları, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak seçim sayfasından takip edildi. İşte Elazığ 5 milletvekili gönderen Elazığ seçim sonuçlarında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.