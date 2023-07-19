Elazığ'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 34 yaralı
1 ÖLÜ, 34 YARALI
Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Malatya karayolu, Koçharman Köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul-Bingöl seferini yapan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 ADF 976 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki 16 ARS 957 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada, otobüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
'BİR ANLIK DALGINLIK SONUCU ÇARPTIM'
Elazığ'da B.D. idaresindeki yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada ölen kişinin otobüsün ikinci şoförü Şerefettin Göktaş olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan 34 yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. İfadesi alınan otobüs şoförü B.D., "Bir anlık dalgınlık sonucu TIR'a çarptım" dedi. Soruşturma sürüyor.