Boğaziçi Elektrik Dağıtım, İstanbul'da 26 Mart Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri internet sitesinden duyurdu. İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşıldı. Bazı ilçelerde arıza ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle zaman zaman elektrik kesintisi yapılabiliyor. Kesinti yapılacak bölgeler de elektrik dağıtım firmalarının resmi internet siteleri üzerinden duyuruluyor. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte 10 Temmuz 2023 Pazartesi BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

Esenler’de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah NİĞBOLU, YILDIZ sk / NAMIK KEMAL mah 1., 2., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 3., 3/1., 30., 32., 33., 35., 36., 38., 39/1. ÇIKMAZ, 4., 41., 42., 43., KOSOVA, MOSTAR, NAMIK KEMAL, NİĞBOLU, YILDIZ sk bölgelerinde 10/07/2023 15:00:00 - 10/07/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:00

Silivri’de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, ARSA, BADEM, BAĞLAR, BERK, BERKAY, BERRİN, BOY, BULUT, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DİLARA, ERDAL, EYLÜL, FINDIK, FIRTINA, GECEM, GEÇMİŞ, GÖKHAN KALAYCIOĞLU ÇIKMAZI, GÖZDE, HALİM ULUŞAHİN, ILGAZ, KARACA, KÖROĞLU, MARMARA, MAVİGÖK, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEŞE, NECATİ ÖNEY, NUR, RECEP YAZICIOĞLU, REFİK, SAHİL, TANDOĞAN, TOROS, UTKU, ZİRVE, ÇAKIRCA, ÇAĞATAY, İĞDE, ŞELALE sk bölgelerinde 10/07/2023 13:00:00 - 10/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3321., 3342., 3343., 3344., 3345., 3346., 3361., 3364., 3366., 3367., 3368., 3369., 3370., 3371., 3374., 3375., 3376., 3377., 3381., 3382., 3401., ÇINARÜSTÜ sk bölgelerinde 10/07/2023 10:00:00 - 10/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00

Beylikdüzü’nde elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 66., 68., BARIŞ sk bölgelerinde 10/07/2023 13:00:00 - 10/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00

Fatih’te elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ARI, AÇIKBAŞ, BORAZAN TEVFİK, CANFEDA CAMİİ, DOLMUŞ KUYU, ESKİ OSMANİYE, KARİYE YAĞHANE, KASIM ODALAR, KEFEVİ, KOZA, KURTAĞA ÇEŞMESİ, MÜFTÜ, NAKKAŞ SAHİ, NEŞTER, OYUK DUVAR, SALMA TOMRUK, SALMA TOMRUK ARALIĞI, SENA, TETİK, URGAN, YEŞİLCE DİREK, ÂVARE, ÖZBEN, ŞEHİT RAŞİT KILIÇ, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk bölgelerinde 10/07/2023 10:30:00 - 10/07/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:30

Güngören’de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah MERTER, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 10/07/2023 10:00:00 - 10/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00

Gaziosmanpaşa’da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 10/07/2023 10:00:00 - 10/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:00

Sarıyer’de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, ARIKÖY MENEKŞE, AÇELYA, GÜLLER , GÜLLER VADİSİ-GÜLLER, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ sk bölgelerinde 10/07/2023 10:00:00 - 10/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah EGEMEN, ESKİ KİLYOS, ESKİ ZEKERİYAKÖY, KİLYOS, NALBANT ÇEŞME. sk / MERKEZ mah NALBANT ÇEŞME, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk bölgelerinde 10/07/2023 09:30:00 - 10/07/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:30

Zeytinburnu’da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL -ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 260., 51., 53., 54/4., 54/6., 54/7., 54/8., 54/9., 58. BULVAR sk / YEŞİLTEPE mah 267., 52/2., 52/3, 52/4., 53., 53/3., 53/5., 53/7., 53/8., 54/1., 54/B, 56/1., 57., 57/1., 57/19., 57/3., 57/4., 57/A sk bölgelerinde 10/07/2023 10:00:00 - 10/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00

Eyüpsultan’da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat 30 dakika

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -AKPINAR mah sk bölgelerinde 10/07/2023 09:30:00 - 10/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00

Bağcılar’da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1045., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1073., 1074., 1075., 1077., 1078., 1094. sk bölgelerinde 10/07/2023 09:00:00 - 10/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:00

Bahçelievler’de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2643., 2644., 2645., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 10/07/2023 09:00:00 - 10/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00

Küçükçekmece’de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.KARADENİZ, 2.FABRİKALAR, 906., 913., AKÇALAR, AKİF, KUZEY, UÇAR, VARNA, ŞEREF sk / MEHMET AKİF mah BABİL sk bölgelerinde 10/07/2023 09:00:00 - 10/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00

MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, 2.SERHAT, 3.UFUK sk bölgelerinde 10/07/2023 09:00:00 - 10/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00

Arnavutköy’de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah KORULUK sk bölgelerinde 10/07/2023 09:00:00 - 10/07/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:00

Avcılar’da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-174, G-175, G-523 sk bölgelerinde 10/07/2023 09:00:00 - 10/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:00