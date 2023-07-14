Boğaziçi Elektrik Dağıtım, İstanbul'da 14 Temmuz Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri internet sitesinden duyurdu. İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşıldı. Bazı ilçelerde arıza ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle zaman zaman elektrik kesintisi yapılabiliyor. Kesinti yapılacak bölgeler de elektrik dağıtım firmalarının resmi internet siteleri üzerinden duyuruluyor. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İşte 14 Temmuz 2023 Cuma BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

Silivri'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY sk bölgelerinde 14/07/2023 13:00:00 - 14/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 13:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 16:00

Bahçelievler’de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah KAYNARCA sk bölgelerinde 14/07/2023 12:00:00 - 14/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 17:00

Şişli'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şişli

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, DOLAPDERE, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, ÇİMEN sk / İNÖNÜ mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, SATIRCI sk bölgelerinde 14/07/2023 12:00:00 - 14/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 12:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 15:00

Eyüpsultan'da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Eyüpsultan

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah MUSTAFA KEMAL, NİHAL sk bölgelerinde 14/07/2023 10:00:00 - 14/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 14:00

Küçükçekmece'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Küçükçekmece

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah FEVZİ ÇAKMAK, KOCATEPE sk / YENİ MAHALLE mah KÜME sk / YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2.AŞIK VEYSEL, 2.ŞANLI, 2601., 3.GAZİ, 3.GÜNDOĞDU, 3.MERİÇ, 3.TUNA, DUMLUPINAR, FEVZİ ÇAKMAK, KIBRIS, KOCATEPE, SAKARYA sk bölgelerinde 14/07/2023 10:00:00 - 14/07/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 12:00

Çatalca'da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Çatalca

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah HAMZA, HAMİT, HAMİYET ÇIKMAZI, TEKİRDAĞ sk bölgelerinde 14/07/2023 10:00:00 - 14/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 17:00

Esenyurt'ta elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenyurt

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah BAHAR, KUZU sk bölgelerinde 14/07/2023 10:00:00 - 14/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 16:00

Kağıthane'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kağıthane

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, KAĞITHANE BARBAROS sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AHENK, AKŞEN, ANAYURT, ARDA, ARDAHAN, ASALET, ASUMAN, AYDAN, AYÇİÇEĞİ, AĞAÇLI, KAMER, KAĞITHANE BARBAROS, PLEVNE, SERHAT, SUSAM, ŞEHİT OSMAN BOZKURT sk bölgelerinde 14/07/2023 09:30:00 - 14/07/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 17:30

Arnavutköy'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat 30 dakika

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Arnavutköy

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, ÇAKIRPINAR sk bölgelerinde 14/07/2023 09:30:00 - 14/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 09:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 17:00

Başakşehir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Başakşehir

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SÜLEYMAN ÇELEBİ, YARENLER sk bölgelerinde 14/07/2023 09:00:00 - 14/07/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 13:00

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Başakşehir

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 14/07/2023 09:00:00 - 14/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 09:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Temmuz 2023 Cuma 17:00

Bağcılar'da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat

Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bağcılar

Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1932., 1934., 1936., 1937., 1938., 1940., HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 14/07/2023 09:00:00 - 14/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Temmuz 2023 Cuma 09:00