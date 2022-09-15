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Son Dakika... Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın’a silahlı saldırı

Elmalı Belediye Başkan yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Hasan Aydın yaralandı. Peki Hasan Aydın sağlık durumu nasıl?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın sağlık durumu nasıl? Hasan Aydın kimdir?
Elmalı Belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Karyağdı Mahallesi İsmail ve Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak'ta bir iş yeri önünde esnafla sohbet eden Aydın'a, plakası belirlenemeyen motosiklette başında kask bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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