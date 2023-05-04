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SpaceX 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’e ait 56 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, ABD’nin Florida eyaletinden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

11:53 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
SpaceX

SpaceX

Girişimci iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan yerel saatle 03.31’de başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9’un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Atlantik Okyanusu’nda bulunan insansız platform "A Shortfall of Gravitas"a ineceği açıklandı.Öte yandan SpaceX, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği bilinen Starlink uydularından 46’sını geçtiğimiz hafta yörüngeye göndermişti.

SPACEX NEDİR?

SpaceX 2002 Haziran ayında, PayPal ve Tesla Motors şirketlerinin ortak kurucularından olan Elon Musk tarafından kuruldu.



#elon musk
#spacex
#starlink
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