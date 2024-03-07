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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Tahsis numarasına göre ödeme takvimi...

"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında milyonlarca emekliye ödenen emekli ikramiyelerinin hesaplarda olacağı tarihe dair bilgi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Ramazan ayına günler kalması ile beraber, gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Tahsis numarasına göre ödeme takvimi...

12:41 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyesi 2024
Emekli bayram ikramiyesi 2024
"
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? 3 bin TL ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinde geri sayım başladı. Ramazan ayına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren emeklilere sevindiren haber geldi. 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili beklenen açıklama ile ödeme tarihi sorgulanıyor.


EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Bir gazetecinin "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Bir gelişme var mı?" sorusuna Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa Meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." yanıtını verdi.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.


Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.


Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

#Emekli
#emekli bayram ikramiyesi
#İkramiye
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