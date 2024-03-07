Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? 3 bin TL ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinde geri sayım başladı. Ramazan ayına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren emeklilere sevindiren haber geldi. 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili beklenen açıklama ile ödeme tarihi sorgulanıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? 3 bin TL ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinde geri sayım başladı. Ramazan ayına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren emeklilere sevindiren haber geldi. 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili beklenen açıklama ile ödeme tarihi sorgulanıyor.

Bir gazetecinin "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Bir gelişme var mı?" sorusuna Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa Meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." yanıtını verdi.