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İkramiye netleşti: Bayram ikramiyesi zammından herkes yararlanacak! Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak. Peki, 2024 emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

11:37 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi
Emekli ikramiyesi

Emekli maaşı ve ek zam düzenlemeleri sonrası sıra bayram ikramiyesi zammına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi için müjdeyi verdi. Emekli ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 zamlı ödenecek. Meclis Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeden dul ve yetimler de faydalanacak. Kim ne kadar alacak? 2024 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi. Teklif yasalaştıktan sonra iki bayramda da emekliler 3'er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak.

Emekli ikramiyesini kimler alacak?

Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

İkramiyeler ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-11- 12 Nisan tarihleri arasında olacak. 9 Nisan tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

TEMMUZ AYINDA DA REFAH PAYI MASADA

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak. Bunun üzerine refah payı verilmesi de masada olacak. Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesi için ödeme alacak.



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