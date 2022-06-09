Özgün Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi tarihte, ne kadar ödenecek?
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Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi tarihte, ne kadar ödenecek?

Milyonların gözü kulağı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmelere çevrildi. Haziran ayı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem zamlı aylıklarına kavuşacak, hem de Ramazan bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek. Geçtiğimiz bayramda 1100 TL'lik ikramiye alan SSK, Bağkur emeklileri şimdiden "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, emekli kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ve ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?
Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2022

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca emekli ve emekli yakını, emekli ikramiyelerinin ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. 'Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, ne kadar para ödenecek?' sorularının cevabını gündemde yerini aldı. İşte 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerine dair merak edilenler...

2022 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ LİRA?

Ramazan Bayramı öncesinde, ikramiyelerinin toplamda 2200 TL yatacağı açıklanmıştı.

Buna göre, Ramazan Bayramında 1100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de 1100 TL şeklinde belirlenmiş oldu.

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