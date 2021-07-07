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Emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin verilme tarihi belli oldu

Kurban bayramının yaklaşmasıyla Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman verileceği belli oldu. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek. Peki, 2021 emekli kurban ikramiyeleri ne kadar?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin verilme tarihi belli oldu
Emekli kurban bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek.

2021 emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri verilme tarihi belli oldu.

KURBAN BAYRAMI 2021 İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını açıklayan Bakan Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesinden de faydalanacak. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlara da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.

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