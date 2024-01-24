Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emeklilik
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Temmuz zammının ardından memur ve emekli maaşları da zamlandı. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseldi. Memurlara 8 bin 77 liralık seyyanen zam da gerçekleştirildi
SGK-Bağkur-emekli memur zammı ne kadar?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Kararla, 2024 yılında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış oranları eşitlenmiş oldu.
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı formulü
Emekli maaşı hesaplanırken kullanılan formül şu şekildedir:Emekli Maaşı = (Toplam Prim Ödeme Tutarı Aylık Ortalama Kazanç) / (Prim Ödeme Gün Sayısı)
Emekli maaşı hesaplanırken, kişinin çalışma süresi, kazancı ve prim ödemeleri dikkate alınarak bir formül kullanılır. Bu formülde,
Emekli maaş sorgulama nasıl yapılır?
SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.
Emekli maaş hesaplama nereden yapılıyor?
SGK üzerinden emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?
Bağ-Kur emeklisi maaş hesaplaması nereden yapılır?
4A yani SGK’lı vatandaşların yanında bir de kendi sigortasını kendileri ödeyen Bağkurlular bulunmakta. 4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
4C emeklisi maaş sorgulaması nasıl, nereden yapılır?
4A ve 4B’de olduğu gibi emekli maaş sorgulamasını hem SGK üzerinden hem de e Devlet kapısı yardımıyla yapabilmekte.
Emekli maaşı hesaplama yöntemleri
Emekli maaşı hesaplama yöntemleri, aşağıdaki gibidir: