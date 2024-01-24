SGK ve Bağkur emekli maaşları nda, emekli olunan tarihe göre de birtakım farklılıklar olabilir. Emekli maaşı , kişinin yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir gelir kaynağıdır. Emekli ikramiye ve maaşı, bir kişinin uzun yıllar çalışarak elde ettiği kazançların, emeklilik dönemindeki yaşamını sürdürebilmesi için kendisine ödenen düzenli bir ödemedir. Emekli maaşı, kişinin çalıştığı süre, aldığı maaş ve primler gibi faktörlere göre belirlenir. Emekli maaşları, her yıl enflasyon oranında artırılır. Bu sayede, emeklilerin gelirleri enflasyon karşısında korunur.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emeklilik

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT düzenlemesi ne göre, 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar emeklilik hakkı kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Temmuz zammının ardından memur ve emekli maaşları da zamlandı. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseldi. Memurlara 8 bin 77 liralık seyyanen zam da gerçekleştirildi

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SGK-Bağkur-emekli memur zammı ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Kararla, 2024 yılında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış oranları eşitlenmiş oldu.

Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli maaşı hesapla nırken, kişinin çalışma süresi, kazancı ve prim ödemeleri dikkate alınır. Çalışma süresi, kişinin emekli olma yaşı ile sigortalı olarak çalışmaya başladığı yaş arasındaki süreyi ifade eder. Kazanç, kişinin emekli olduğu yılki prime esas kazançtır. Prim ödemeleri, kişinin çalıştığı süre boyunca ödediği primlerin toplamıdır.

Emekli maaşı formulü

Emekli maaşı hesaplanırken kullanılan formül şu şekildedir:Emekli Maaşı = (Toplam Prim Ödeme Tutarı Aylık Ortalama Kazanç) / (Prim Ödeme Gün Sayısı)

Emekli maaşı hesaplanırken, kişinin çalışma süresi, kazancı ve prim ödemeleri dikkate alınarak bir formül kullanılır. Bu formülde,

Toplam Prim Ödeme Tutarı : Bir kişinin emeklilik döneminde toplamda ödediği prim miktarıdır.

Aylık Ortalama Kazanç : Bir kişinin emeklilik dönemindeki aylık ortalama kazancıdır.

Prim Ödeme Gün Sayısı : Bir kişinin emeklilik döneminde toplamda prim ödediği gün sayısıdır.

Emekli maaş sorgulama nasıl yapılır?

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

Emekli maaş hesaplama nereden yapılıyor?

Emekli maaşı hesaplama işlemi, ödenen prim günü, yaş ve sigortalılık süresine göre farklılık gösteriyor. Maaş sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Peki emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte detaylar...

SGK üzerinden emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “ uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ ” adresine giderek “ TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi ” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

Bağ-Kur emeklisi maaş hesaplaması nereden yapılır?

4A yani SGK’lı vatandaşların yanında bir de kendi sigortasını kendileri ödeyen Bağkurlular bulunmakta. 4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4C emeklisi maaş sorgulaması nasıl, nereden yapılır?

4A ve 4B’de olduğu gibi emekli maaş sorgulamasını hem SGK üzerinden hem de e Devlet kapısı yardımıyla yapabilmekte.

Emekli maaşı hesaplama yöntemleri

Emekli maaşı hesaplama yöntemleri, aşağıdaki gibidir:

E-Devlet üzerinden emekli maaşı hesaplama : E-Devlet üzerinden, SGK sayfasına giriş yaparak, "4A Emekli Aylığı Hesaplama" veya "4B Emekli Aylığı Hesaplama" sekmelerini kullanarak emekli maaşı hesaplaması yapılabilir.

SGK ne zaman emekli olurum, emeklilik sorgulama

SGK web sitesi üzerinden emekli maaşı hesaplama : SGK web sitesi üzerinden, "Emekli Aylığı Hesaplama" sayfasını kullanarak emekli maaşı hesaplaması yapılabilir.

Bağkur web sitesi üzerinden emekli maaşı hesaplama : Bağkur web sitesi üzerinden, "Emekli Aylığı Hesaplama" sayfasını kullanarak emekli maaşı hesaplaması yapılabilir.