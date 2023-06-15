14 Mayıs seçimlerinden önce EYT Bağkur prim gün sayısı için beklenen müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 bin prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşeceğini açıkladı. Normal şartlarda emekli olabilmeleri için 9 bin tam gün ödemeleri gerekiyor. Bunun karşılığı 25 yıla tekabül ediyor. İşveren yanında SGK’lı çalışan maksimum 7 bin 200 gün yani 25 yıllık hizmet süreci içerisinde 20 yıl çalıştıklarında 7 bin 200 güne ulaşıyorlar. Emeklilik hakkını elde etmiş oluyorlar.

Temmuz ayı SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranları belli oldu mu?

Temmuz ayına kısa bir zaman kala zam oranları merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle birlikte 1.5 milyona yakın çalışan emekli oldu. Son olarak 5.500 lira olan en düşük emekli aylığı zamlanarak 7.500 TL’ye yükseltilmişti. Asgari ücret zammı, memur zammı, kamu işçisi zammının yanı sıra SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olanlara Temmuz ayında ara zam yapılacak.

Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar?

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık enflasyon 15,26 oldu. Son olarak Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamına göre emekli maaş zammı şekillenecek. Henüz SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacakları zam oranlarına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında emeklilere enflasyonun üzerinde refah payı desteği de sağlanarak %30 zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya yükseldi. Ancak enflasyon karşısında değer kaybeden en düşük emekli maaşlarına ara zam yapılarak 7.500 TL’ye çıkarıldı. Temmuz ayında yapılacak zamlardan maaşını alt sınırdan alanlar ve 7.500 TL üzeri maaş alanlar yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada “ Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Son 5 aylık enflasyon rakamları

Ocak ayı enflasyon rakamı: Yüzde 6.65 Şubat ayı enflasyon rakamı: Yüzde 3,15 Mart ayı enflasyon rakamı: Yüzde 2,29 Nisan ayı enflasyon rakamı Yüzde 2.39 Mayıs ayı enflasyonu Yüzde 0,04 Haziran ayı henüz belli olmadı.

Bağkur primi düştüğünde kim ne zaman emekli olacak?

Küçük ölçekli esnaflarımız tıpkı SGK’lılar gibi emeklilik hakkını elde etmiş olacak. Hesaplaması ise 9 bin gün BAĞ-KUR’lunun prim ödemesi, 7 bin 200 gün SGK’lının prim ödemesi.

BAĞ-KUR’lu, vergi mükellefi olan vatandaş SGK’lılardan 1800 gün daha fazla prim ödüyorlar. Bunun karşılığı 5 yıla tekabül ediyor.

5 yılı her yılı 12 ay olarak düşünerek toplamda 60 ay yapıyor. Aylık SGK primi ödeyen bir vergi mükellefi 3 bin TL gibi bir para ödüyor. Yani toplamda SGK’lı vatandaşa göre 180 bin TL prim ödemek zorunda kalıyor.

Emekli maaşlarına bakıldığında BAĞ-KUR’un aylık bağlama oranı SGK’dan düşük olduğu için SGK’lılardan daha da düşük maaş alıyor. Hem daha fazla para ödemiş oluyor hem de daha düşük maaş almış ya da gün sayısı ödemiş oluyor.

EYT prim gün sayısı ne kadar?

EYT düzenlemesiyle 5000 ila 5975 arasında değişen kademeli prim gün sayısı ve çalışma yılı aynı kalırken, emeklilik için yaş şartı kalktı. SSK’lı kadın çalışanlar 20 çalışma yılını (hizmet yılı) ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları; erkek çalışanlar ise 25 çalışma yılını ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

2023 Bağ-Kur Primi Ne Kadar?

SGK tarafından belirlenen sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak değişmektedir ve geçmiş ödeme durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. 2023 yılı için Bağ-Kur primi tutarları şu şekildedir:

Geçmiş dönem borcu olan ve aylık Bağ-Kur ödemesini düzenli yapmayanlar için en düşük 3.452,76 TL,

Geçmiş dönem borcu olmayan ve aylık Bağ-Kur ödemesini düzenli yapanlar için ise %5 indirim uygulanarak en düşük 2.952,36 TL olarak belirlenmiştir.

Bağ-Kur Prim Borcu Nasıl Sorgulanır?

Bağ-Kur prim borçlarınızı öğrenmek için e-Devlet, SGK’nın web sitesi, Alo 170’i arayarak veya bankanızın mobil uygulaması üzerinden Bağ-Kur ödemesi ekranına girerek sorgulayabilirsiniz. SGK’nın web sitesi üzerinden de Bağ-Kur prim borcunuzu hemen sorgulayabilirsiniz.

TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle SGK’nın online tahsilat sayfasına giriş yaptıktan sonra, “4/B SİGORTALI TAHSİLATLARI” ve “BAĞ-KUR CARİ DÖNEM” seçeneklerini seçerek güncel dönem Bağ-Kur prim borcunuzu öğrenebilirsiniz. Aynı sayfadan geçmiş dönem borçlarınızı ve toplam borçlarınızı da sorgulayabilirsiniz.

BAĞKUR başvurusu nasıl yapılır?

BAĞKUR başvurusu için yapılması gereken işlemler; Eğer ilk defa başvuru yapılacaksa sistemden ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ alacak ikametgahlarının yer aldığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

Daha önceden var olan ve iptal edilen BAĞKUR sürecinden sonra tekrar başvuruda bulunmak istiyorsanız ‘Talep Dilekçesi’ ile Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaatları yeterli olacaktır.

BAĞKUR emeklilik başvuru evrakları neler?

BAĞKUR emeklilik başvurusu için gerekli evraklar ile iki şekilde emeklilik başvurusu yapmanız mümkündür. Bu yöntemler; e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne giderek yapılan başvurulardır.

Emeklilik şartı olan, yeterli gün prim ödemesinin yapılması ve yaş halinden uygunluk sağlandığı takdirde sistem üzerinden alacakları ‘Tahsis ve Talep Belgesi’ ile yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle başvuruyu yapmak süreci başlatmak için yeterli olacaktır.

Bağkurlu sigortalıların emeklik şartları

01/10/1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına 2 tam yıl veya daha az kalan sigortalılara;

– Kadın için 20 tam yıl, erkek için 25 tam yıl prim ödemesi,

– Kadın için 50, erkek için 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödemesi şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

Yukarıda yer alan şartları taşımayan sigortalıların emeklilik şartları, 01.06.2002 tarihine göre aşağıda yer alan kademeli geçiş tablosuna göre hesaplanacaktır.

Bağ-Kur Kadın Sigortalı İçin Kısmi Emeklilik Tablosu

Kadınlar İçin Kısmi Aylık Şartları

Kanunun Çıktığı Tarihte Emekliliğine Kalan Süre

01.2000-30.09.2008 Tarihleri Arası Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabilme Koşulları

08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasayla, 4-1/(b) sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanabilme koşulları değişmiştir. Söz konusu düzenlemeyle; Kadınlar 58 yaşını, erkekler 60 yaşını doldurmuş olmak ve 25 tam yıl prim ödemek şartıyla emekli olabilmektedir. 01.01.2000 ile 01.10.2008 tarihleri arasında sigortalı olarak tescil edilen 4-1/(b) kapsamındaki sigortalılar, kısmi emekli olabilmek için; kadınların 60 yaşını, erkeklerin 62 yaşını tamamlamış ve 5.400 prim ödeme koşulunu yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

01.10.2008 Tarihinden Sonra Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları:

01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylığa hak kazanabilmeleri için; kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9.000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini ödemeleri gerekmektedir. Ancak, belirtilen yaş şartı 4-1/(a) sigortalılarında olduğu gibi prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihlere göre kademeli olarak artırılmakta ve 01.01.2048 tarihinden itibaren yaş şartı kadın ve erkekler için 65 olmaktadır.

EYT prim gün sayısı tablosu Kadın ve Erkenler için

EYT prim gün sayısında sigortalılık başlangıç süresine göre değişkenlik bulunuyor. EYT prim gün sayısı 5000 ve 5975 gün arasında farklılık gösteriyor. Örneğin; Kadınlar için sigortalılık süresinin başlangıcı 9.9.1981-23.5.1994 ise prim gün sayısı ise 5000 gün olarak yer alıyor.

Kadın EYT prim gün sayısı emeklilik tablosu

Sigortalılık süresinin başlangıcı - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000

24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075

24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150

24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225

24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300

24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375

24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450

24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525

24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600

24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675

24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750

24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825

24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900

24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975

24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975

24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975

Erkek EYT prim gün sayısı emeklilik tablosu

Sigortalılık süresinin başlangıcı - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000

24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000

24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075

24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150

24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225

24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300

24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375

24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450

24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525

24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600

24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675

24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750

24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825

24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900

24.11.1998-0.09.1999 - 25 - 5975



