Emekli maaş ve ikramiyelerinde düzenleme için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında enflasyon oranlarının ışığında maaşlara zam uygulanacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 5 aylık zam oranı belli olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli, memur, asgari ücret temmuz zammı açıklaması geldi. Peki memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin yeniden düzenleneceği müjdesini duyurmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak. "Emekli maaş zammı ne kadar yapılacak? Kim ne kadar emekli maaşı alacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Temmuz emekli maaş zammı için hesaplamalar!

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler belli oldu. Buna göre, SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi ödemelerini Kurban Bayramı'ndan önce yapıyoruz.

Emeklilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, huzurlu bir bayram diliyorum. https://t.co/xXzAiUJmVi — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 16, 2023

Memur ve emekli maaşına zam oranı ne kadar olacak?

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil.

SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına kamu işçi zammı kadar artış mı yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak. Sabah'te yer alan habere göre memur ve memur emeklisinin yüzde 6 toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı da alacağı biliniyor. Merkez Bankası'nın anketine göre 6 aylık zam oranının SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 29.92 sevilerinde olması beklenirken, refah payı hariç memur ve emeklisi zammı ise yüzde 18.63 olarak hesaplanıyor. Ancak burada kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zammın referans alınması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında kademeli olarak zam planlanıyor. Böylece en düşük emekli aylıklarına yapılan iyileştirmeden yararlanamayan emeklilere yönelik düzeltme yapılmasının planlanıyor. Buna göre, 10-15 bin TL arasındaki emekli aylıklarının yüzde 45, 15-20 bin TL arasındaki aylıklara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere aylıklara da yüzde 35 oranında zam yapılabileceği dile getiriliyor. Ara zammın yüzde 45 oranında yapılması halinde 10 bin TL'lik emekli aylığının, 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 TL olabileceği belirtiliyor.

En düşük memur maaşı ne kadar?

Memur maaşlarının en düşük net 22 bin lira olacağının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Başkan Erdoğan, "Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşını yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak.

Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aylıklara enflasyonla birlikte refah payı, seyyanen artış yansıtacak düzenlemeye ilişkin çalışmalara başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nca pazartesi günü açıklanacak mayıs ve ardından haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek.

Emekli ve memur enflasyon zammı ne kadar?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. Buna göre:

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre temmuz ayı itibariyle 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak. En düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak bu kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak.

Ocak ayında memur ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Memur aylıklarına yapılan zammın 13.52 puanı, SSK ve BAĞ-KUR aylıklarına yapılan zammın da 14.60 puanı normal zammın dışındaki refah zammından oluştu.

En düşük emekli aylığı 2023 yılında önce 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya, hemen ardından da 7 bin 500 liraya yükseltildi.

SSK, BAĞ-KUR emekli maaşlarına yüzde kaç zam var?

Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak. En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.

2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

Emeklilere refah payı verilecek mi?

Meclis'e gelecek ilk yasada yer alacak maddelerden birisi en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması olacak. Yasada yer alacak maddelerden birisi de refah payı ile ilgili olacak. Bilindiği gibi SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alıyor. Son dönemde bu artışlara ilaveten refah payı da veriliyor. Örneğin Ocak ayında 6 ayılık enflasyon yüzde 15 çıkmış Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 puan da refah payı eklediklerini açıklamıştı. Önceki dönemlerde de yüzde 5 olan toplu sözleşme artışı yüzde 7.5 olarak belirlenmişti. Bu yılda bir refah payı eklenmesi söz konusu. Beklentiler 10-15 puanlık artış olacağı yönünde. Bu artışında yasa ile yapılması gerekiyor. 6 aylık enflasyon belirlendikten sonra refah payı artışı ile ilgili düzenleme de Meclis'ten çıkacak.

Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre üniversite mezunu memurun maaşı 14.300 liraya, şube müdürünün 23.427 liraya, derecesi 1/4 olan öğretmenin maaşı 17.887 liraya, derecesi 8/1 polis memurunun 20.652 liraya, uzman doktorun 28 bin liraya, hemşirenin 17.680 liraya çıkacak.

5 aylık enflasyon rakamına göre kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasından sonra hangi memurun ne kadar maaş alacağı da ortaya çıktı.

Şube müdürü (üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 20.724,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 23.445,06

Memur (üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 12.632,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 14.290,58

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 18.246,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 20.641,70

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 15.793,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 17.866,62

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 20.873,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 23.613,62

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 18.235,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 20.629,26

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 24.743,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 27.991,76

Hemşire (üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 15.611,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 17.660,72

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 21.295,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 24.091,03

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 13.142,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 14.867,54

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 34.057,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 38.528,68

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 20.139,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 22.783,25

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 16.615,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 18.796,55

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 19.968,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 22.589,80



