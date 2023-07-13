Seyyanen zam kanun teklifi

MHP liderinin teklifiyle görüşülecek. Böylece vatandaşlar Erdoğan’dan gelecek güzel haberi beklemeye koyuldu. Konu gündemdeki yerini ise koruyor. Böylece en düşük emekli maaşı 7.500 lira olanlar da zam alacak. Temmuz ayında yapılan yüzde 25’lik zam kararından ise 7.501 lira alanlar faydalanmış altında kalanların ise bir daha ki zam dönemine kadar kök yaşlılığı aylığı almaya devam etmesi kararlaştırılmıştı.