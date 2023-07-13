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Emekli maaşına seyyanen zam için gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde

Emekli Sandığı emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Aylıklara yapılacak yeni zammı içeren kanun teklifi Meclis’ten geçti. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. MHP lideri Bahçeli, emekliye yüzde 25 zammı yetersiz bularak emeklilere seyyanen artış talebinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Peki emekli maaşlarına 8 bin 77 liralık seyyanen zam olacak mı?

14:06 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emekli maaşına seyyanen zam var mı?

Emekli maaşına seyyanen zam var mı?

Emekli maaş
ına yapılan
zammı
na yönelik eleştirilerin ardından sürpriz bir görüşme gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın en büyük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek müjdeli habere çevrildi.

Emekliye 8 bin 77 liralık seyyanen zam olacak mı?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada emekli maaşlarına seyyanen zam çağrısı yapmıştı. “Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır.” diyen Bahçeli, “8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.” ifadelerini kullanmıştı.

Seyyanen zam kanun teklifi Meclis’te kabul edildi mi?

Seyyanen zam kanun teklifi
MHP liderinin teklifiyle görüşülecek. Böylece vatandaşlar Erdoğan’dan gelecek güzel haberi beklemeye koyuldu. Konu gündemdeki yerini ise koruyor. Böylece en düşük emekli maaşı 7.500 lira olanlar da zam alacak. Temmuz ayında yapılan yüzde 25’lik zam kararından ise 7.501 lira alanlar faydalanmış altında kalanların ise bir daha ki zam dönemine kadar kök yaşlılığı aylığı almaya devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Gelen tepkiler üzerine EYT’liler de olmak üzere tüm emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılması kararlaştırılmıştı. Şimdi tüm dikkatler Erdoğan’dan gelecek güzel haberde. Böylece kimlerin seyyanen zamdan faydalanacağı belli olacak.


#emekli
#zam
#emekli maaşı
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