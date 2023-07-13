Emekli maaşına seyyanen zam var mı?
Emekliye 8 bin 77 liralık seyyanen zam olacak mı?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada emekli maaşlarına seyyanen zam çağrısı yapmıştı. “Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır.” diyen Bahçeli, “8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.” ifadelerini kullanmıştı.
Seyyanen zam kanun teklifi Meclis’te kabul edildi mi?
Gelen tepkiler üzerine EYT’liler de olmak üzere tüm emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılması kararlaştırılmıştı. Şimdi tüm dikkatler Erdoğan’dan gelecek güzel haberde. Böylece kimlerin seyyanen zamdan faydalanacağı belli olacak.