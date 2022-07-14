Özgün SSK, Bağ Kur emekli temmuz zamlı maaşları hangi gün verilecek?
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SSK, Bağ Kur emekli temmuz zamlı maaşları hangi gün verilecek?

Emekli zammı oranı 4 Haziran günü enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla belli oldu. Yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere Temmuz 2022'de SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam sonrası değişen yeni zamlı emekli maaş tablosu araştırılıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra emeklilere yüzde 42,35 oranında zam gerçekleştirilecek. Peki SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2022?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli maaşlarının ödeneceği tarih: 4a, 4b,4c Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı emekli maaşları

Emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri araştırılan konular arasında bulunuyor. Emekli zammı oranı belli olduktan sonra gözler temmuz ayı zamlı emekli maaşının yatacağı tarihlere çevrildi. Zamlı memur maaşları (enflasyon farkı) ne zaman yatacak?

TEMMUZ'DA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı.

Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Temmuz zammı ardından zamlı maaş için ödemelerin bayram öncesi yani 8 Temmuz tarihinden önce yapılacağını açıkladı.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Memur maaşları ne kadar oldu: 2022 zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek?
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