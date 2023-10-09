Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli memurların maaşlarıyla ilgili bakanlığın çalışma yaptığını, ilk kabine toplantısında müjde açıklayacaklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde" olarak duyurduğu "işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını" açıkladı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaş zammı için düzenleme 9 Ekim 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine toplantısında görüşülecek, detayları toplantı sonrası açıklanacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN YEŞİL IŞIK!

Meclis açılışı ardından basın mensupları karşısına geçen Başkan Erdoğan, "Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?" sorusuna, "İnşallah." cevabını verdi.

New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yapılacak iyileştirme için şu ifadeleri kullandı:

"Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır"

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ ÇALIŞMASINDA SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor. Son durum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı:

"En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz. Emeklilerimiz bizim için çok değerli" dedi.

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VAR MI?

Emekliye ek zam çalışmaları yanı sıra dikkat çelen br çalışma daha milyonlar tarafından konuşuluyor. Buna göre 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemesi için hazırlıklar başladı.

İki bakanlık da çalışmalarını sürdürüyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında üç aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 25,11'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan üç ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

4 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EMEKLİ MÜJDESİNİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklayacağını belirtmişti. Kabine toplantısının bugün öğlen sonu saatlerinde yapılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI ŞUANDA NE KADAR?

En düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5500 TL'ye yükseltilmişti.

Temmuz ayında ise en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye ara zam yapıldı.

Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 25 oranında artırıldı.

Bu zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7500 TL'den 9383,25 TL'ye yükseldi.



