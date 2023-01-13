Emniyet Genel Müdürlüğü 102. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 101.Özel Güvenlik Sınavı 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçlarının açıklanması beklenirken bir sonraki dönem sınavların ne zaman yapılacağı da merak kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 102. dönem sınav tarihi belli oldu. Peki, 102. dönem ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

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