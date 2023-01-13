Özgün Emniyet Genel Müdürlüğü 102 dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
ÖZGÜN HABERLER

Emniyet Genel Müdürlüğü 102. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

101.Özel Güvenlik Sınavı 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçlarının açıklanması beklenirken bir sonraki dönem sınavların ne zaman yapılacağı da merak kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 102. dönem sınav tarihi belli oldu. Peki, 102. dönem ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Emniyet Genel Müdürlüğü 102. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
ÖGG 102. dönem

EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen 102.Özel Güvenlik Sınavı'nın (ÖGG) adayların gündeminde. 102. dönem sınavların yapılacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar...

102. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 19/02/2023 tarihinde yapılacaktır.

102. DÖNEM SINAV ÜCRETİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınava katılmayı planlayan adayların, sınav başvuru ücretini 09/01/2023 tarihinden itibaren Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek;

25/01/2023 tarihi mesai bitimine kadar banka veznelerinden,

25/01/2023 tarihi saat 23.59'a kadar ise mobil ve internet bankacılığı ile ATM'lerden, yatırması gerekmektedir.

ÖGG 101. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emniye Genel Müdürlüğü sonuç açıklaması!
ÖZGÜN
ÖGG 101. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emniye Genel Müdürlüğü sonuç açıklaması!
Tarım Kredi Marketlerde dev indirim

Tarım Kredi
Marketlerde dev indirim

13-31 Ocak listesi yayımlandı.
Herkes ayakta alkışladı

Herkes ayakta alkışladı

​Kurye piyanist bu kez sahnede çaldı.
İsveçteki alçak eyleme suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı açıkladı.

​Bakan Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir.

Bakan Karaismailoğlu tarih verip duyurdu.

Sipariş veren 5 yıl bekliyor.

​Kılıçdaroğlu adaylığını garanti altına almak istiyor.

​Üç bölge için kuvvetli yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.