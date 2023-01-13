Emniyet Genel Müdürlüğü 102. dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen 102.Özel Güvenlik Sınavı'nın (ÖGG) adayların gündeminde. 102. dönem sınavların yapılacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar...
102. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 19/02/2023 tarihinde yapılacaktır.
102. DÖNEM SINAV ÜCRETİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınava katılmayı planlayan adayların, sınav başvuru ücretini 09/01/2023 tarihinden itibaren Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek;
25/01/2023 tarihi mesai bitimine kadar banka veznelerinden,
25/01/2023 tarihi saat 23.59'a kadar ise mobil ve internet bankacılığı ile ATM'lerden, yatırması gerekmektedir.