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SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak?

Emekliler ocak ayında zamlı maaşlarını alacaklar. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Yeni yıla yaklaşırken maaşlara gelecek zam oranları gündemde araştırılıyor. Peki SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? 2024 Ocak ayı zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

09:08 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:09 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak?

Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak?

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.

6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı

Aralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.

Memur ve emekli zammı ne zaman belli olacak?

Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak. Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak?

4 aylık enflasyona göre yüzde 29.41'i bulan artış Takvim gazetesine göre maaşlara şöyle yansıyacak:

Mevcut maaş: 7.500,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 9 bin 705

Mevcut maaş: 7.600,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 9 bin 835

Mevcut maaş: 7.700,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 9 bin 964

Mevcut maaş: 7.800,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 093

Mevcut maaş: 7.900,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 223,39

Mevcut maaş: 8.000,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 352,80

Mevcut maaş: 8.100,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 482,21

Mevcut maaş: 8.200,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 611,62

Mevcut maaş: 8.300,00

yüzde 29.41 zamlı maaş: 10 bin 741,03


Asgari ücret zammı son durum: 2024 yılı asgari ücreti ne zaman belli olacak?
Asgari ücret zammı son durum: 2024 yılı asgari ücreti ne zaman belli olacak?

Asgari ücret, bir işverenin bir işçiye aylık olarak ödemesi gereken en düşük ücrettir. Asgari ücret, çalışanların geçimini sağlamalarına ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaya yöneliktir. Asgari ücret zammı, çalışanlar için önemli bir gelir artışı anlamına gelir. Asgari ücrete zam yılda bir defa yapılıyordu. Ancak korona salgını nedeniyle vatandaşların alım gücünü artırmak için asgari ücret temmuz ayında da zamlanmakta. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yeni bir komisyon kurulacağını söyledi. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son veriler ışığında tahmini 2024 Ocak ayı asgari ücret artış oranı.


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SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak?