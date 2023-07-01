Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 9 yaralı

Fransa'nın Nanterre şehrinde polis, içinde üç kişinin bulunduğu ve sürücüsünün "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki bir genci öldürmüştü. Olay sonrasında ülkenin çeşitli noktalarında sokağa dökülen protestocular ortalığı birbirine katmıştı. Fransa’nın Marsilya şehrinde sokağa inen özel harekat timleri, şehrin güvenlik ve sükunetini bozan kişileri gözaltına almaya başladı.