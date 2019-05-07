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Enerji iletim hattı için halkın görüşü alınacak

Toplantı, 14 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da Haydariye Mahallesi Köy Kahvesinde düzenlenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enerji iletim hattı için halkın görüşü alınacak

Enerji iletim hattı için halkın görüşü alınacak

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından Yalova İli Armutlu, Merkez ve Çiftlikköy İlçeleri ile Bursa İli Gemlik ve Orhangazi İlçeleri sınırları içerisinde “Göktepe RES TM-Yalova TM Elektrik Enerjisi İletim Hattı (EEİH)”nın kurulup işletilmesi projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 9'uncu maddesi gereğince faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacak.

Toplantı, 14 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da Haydariye Mahallesi Köy Kahvesinde düzenlenecek.

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