|
Özgün

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Kira artış oranı, emekli zammı

"Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verileri, yeni TÜFE rakamlarını merak eden ev sahibi ve kiracılar tarafından bekleniyor. Ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, eylül ayı kira zammının yüzde kaç olacağı belli olacak. Ekonomistler, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklentisini açıkladı. Peki Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Kira artış oranı, emekli zammı

11:40 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?
Enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?

"Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne yönde?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, yeni kira zam oranları da belli olacak. Market fiyatlarını da etkileyen enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin beklenti anketi açıklandı.

ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.

Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık enflasyon yüzde 71,6 olarak açıklanmıştı.

#Enflasyon
#kira artışı
#emekli zammı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklilik sistemi değişim gündemde! Yeni emeklilik sisteminde hangi maddeler var? Haftalık çalışma saati düşecek mi?