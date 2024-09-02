Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Kira artış oranı, emekli zammı

"Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne yönde?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, yeni kira zam oranları da belli olacak. Market fiyatlarını da etkileyen enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin beklenti anketi açıklandı.

ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.