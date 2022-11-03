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2022 Ekim ayı enflasyon rakamları: Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Asgari ücretli başta olmak üzere, memur ve emekilerin beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanıyor. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 60.4’ten yüzde 65.2’ye çıkarıldığını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanmış, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 olmuştu. Gözlerin çevrildiği ekim ayı enflasyon oranları da açıklanacak. Peki, enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekim ayı enflasyon ne kadar olur? İşte enflasyon oranlarına ilişkin haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK enflasyon son dakika ne kadar oldu?
Enflasyon ne kadar oldu açıklandı mı?

Ekim enflasyon oranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Enflasyon oranı her ayın başında açıklanıyor. Memur ve emekli zammı gibi birçok zam oranı bu rakamlara göre netlik kazanıyor. Kasım ayının gelmesi ile beraber gözler TÜİK tarafından yapılacak olan Ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, bu kapsamda en güncel veriler...

Ekim ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

  • Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00'da açıklayacak.

Ekim ayı enflasyon beklentisi ne kadar?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında TÜFE'nin yüzde 3,54 artmasını bekliyor. Yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükselmesi öngörülüyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası 2022 yılı enflasyon beklentisi ne kadar?

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 60.4’ten yüzde 65.2’ye çıkarıldığını söyledi.

Kavcıoğlu yılın son enflasyon raporunu açıklamak için düzenlediği basın toplantısında enflasyona ilişkin tahminlerinde gıda fiyatlarının, yıl sonuna doğru düşüşe geçerek 2022 yılında yüzde 75, 2023 yılında ise yüzde 22 oranında artacağını varsaydıklarını söyledi.

Asgari ücret ve memura ne kadar enflasyon zammı yapılacak belli mi?

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın CNN Türk’teki Gece Görüşü programında ekonomideki yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Nebati, 2002 yılından itibaren asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmediğini belirterek, bu yıla girerken enflasyon hedefinin bu kadar yüksek olmadığını hatırlattı. Memur maaşlarının 6 ayda bir güncellendiğini, sapma olunca asgari ücrette de talep geldiğini anlatan Nebati, temmuz ayında geleneğin bozulduğu ve artırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanının duruşunun net olduğunu, asgari ücretlinin enflasyonun altında kalmadığını ve kalmayacağını vurgulayan Bakan Nebati, bütçe tesliminden sonra çalışmanın yapılacağını ve kabinede görüşüleceğini, enflasyonun altında olmayan çalışmaların yapıldığını kaydetti.

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