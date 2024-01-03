Milyonların beklediği zam oranları için son viraja girilirken gözler de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla, emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. İşte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...