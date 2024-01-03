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Milyonlarca emekli ve memurun gözü aralık ayı enflasyon verilerinde... Aralık ayı enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak?

Aralık Enflasyon oranı açıklanıyor! Memur ve emeklinin beklediği gün geldi. 2024 Ocak zammı oranını belirleyecek 6 aylık veride geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak TEFE-TÜFE rakamlarıyla ortaya çıkacak enflasyon farkı maaşlardaki artışı belirleyecek. TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

08:29 - 3/01/2024 Wednesday
Güncelleme: 08:52 - 3/01/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Enflasyon
Enflasyon

Milyonlarca emekli ve memurun gözü aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla, emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. İşte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06’sının beklentilerinin yüzde 36,00-39,99 aralığında, yüzde 51,47’sinin beklentilerinin yüzde 40,00-43,99 aralığında, yüzde 17,65’inin beklentilerinin yüzde 44,00-47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.



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