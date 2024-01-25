Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hedefi emekli olup düzenli bir gelire kavuşmak. Emeklilik yaşını öne çekmenin formüllerini araştıran çalışanlar, mevzuat kapsamında belirlenen şartları takip ediyor. Erkekler için emekli olabilmek için 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor, kadınlar için ise bu süre 20 yıl olarak uygulanıyor. Ayrıca, işe giriş tarihine bağlı olarak belirli bir prim ödeme şartı da bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için ise yaş şartı kaldırıldı ve EYT yasası ile emekli olma hakkı elde edildi. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik detaylarını merak ediyor. İşte erken emeklilik için son gelişmeler...