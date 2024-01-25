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Engelli bireysel eğitim desteği ödemesi belli oldu

Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, 2024 yılı için aylık 4 bin 692 liraya yükseldi.

10:06 - 25/01/2024 jeudi
Yeni Şafak
Engelli bireysel eğitim desteği zamlandı
Engelli bireysel eğitim desteği zamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık tutar belli oldu.

ENGELLİ BİREYSEL EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR OLDU 2024?

MEB'den edinilen bilgiye göre, bakanlığa bağlı 3 bin 277 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Aralık 2023 verilerine göre 504 bin 908 özel eğitime ihtiyaç duyan bireye 1 milyar 991 milyon 933 bin 364 lira eğitim desteği verildi.

Bu yıl 8 saat bireysel eğitim için ödenen ücret 3 bin 147 liradan 4 bin 692 liraya, 4 saat grup eğitimi için ödenen ücret 881 liradan 1314 liraya yükseltildi.

Özel gereksinimli birey için 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitimi karşılığında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ödenecek ücret de geçen yıla göre yüzde 49,1 oranında artırılarak 4 bin 28 liradan 6 bin 6 liraya çıkarıldı.

Bu artış oranı ile bu yıl içerisinde özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için aylık 2 milyar 800 milyon lira olmak üzere bu yıl için yaklaşık 35 milyar liralık ödeme yapılması öngörülüyor.

ENGELLİ BİREYSEL EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Engelli eğitim desteğinden yaralanmak isteyenler başvuru işlemlerini MEB’e bağlı Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) yapıyor.


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#engelli birey eğitim desteği
#engelli eğitim desteği
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