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ENGELLİ MAAŞ FARKLARI: Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 ocak farkları ne zaman yatırılacak?

"Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaşlı ve engelli maaşlarının ne kadar olduğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım ödemeleri alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ocak ayı itibarıyla yaşlı ve engelli aylıklarında yüzde 50'ye yakın artış yapılacağını belirten Bakan Göktaş, rakamları tek tek açıkladı. Peki, yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 ocak farkları ne zaman yatırılacak?

17:02 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu?
yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu?

"Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 ocak farkları ne zaman yatırılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yaşlı ve engelli aylık ücretlerinde zam tutarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı itibarıyla ödemelerde yüzde 50'ye yakın artış yapılacağını açıklamıştı. Peki, Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 ocak farkları ne zaman yatırılacak?

2024 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLDU?


Uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda desteklendiğine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz." dedi.


Buna göre; 2024 yılı itibarıyla yaşlı aylığı 3 bin 504 lira oldu.

2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?


2024 yılı engelli maaşlarının ne kadar olduğu belli oldu. Buna göre;


Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıkları 874 liradan 2 bin 797 liraya,


Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi.

OCAK FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?


Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını belirten Göktaş,"Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

#yaşlılık aylığı
#Ocak maaş farkı
#engelli maaşı
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