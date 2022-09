Epic Games üç oyunu ücretsiz yaptı: Ücretsiz oyunlar neler?

Sürekli olarak verdiği ücretsiz oyunlar ile özellikle bütçesi limitli olan Türkiye’deki oyuncuları çok memnun etmeye devam eden Epic Games, oyun marketinde ücretsiz yapımlar yanında diğer oyunlar için düzenli olarak büyük indirimler de yapmayı sürdürüyor. Firma bu hafta kullanıcılarına Steam değerleri 421 TL olan iki harika oyun ve bir de ek paketi ücretsiz veriyor.

EPİC GAMES STORE’DA HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ?

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Eidos-Montréal tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, 2015 oyunu Rise of the Tomb Raider'ın anlatısına devam ediyor. Lara Croft'un başlangıç üçlemesinin son bölümü olarak piyasaya sürülen bu oyun bayağı övgü alacağa benziyor.

Submerged: Hidden Depths

Uppercut Games tarafından geliştirilen Submerged: Hidden Depths, güzel bir dünyanın batık harabelerinde geçen, savaş içermeyen bir üçüncü şahıs “rahatlama” macera oyunu.

REKLAM

Knockout City

Epic Game Store etkinlik kapsamında 69 TL değerindeki Armazillo Paketi’in ücretsiz erişime açıyor. Velan Studios tarafından geliştirilen aksiyon dolu bir oyun olan Knockout City, yakar topa benzeyen, takım tabanlı rekabetçi çok oyunculu bir video oyun. Oyuncunun amacı, rakip takımdaki düşmanları bir top ile nakavt ederek saldırmaktır.

ÜCRETSİZ OYUNLAR NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Epic Game Store’da Knockout City, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Submerged: Hidden Depths oyunları 1 Eylül ila 8 Eylül tarihlerinde ücretsiz erişime açılacak.

BU SENE ÜCRETSİZ YAPILAN OYUNLAR HANGİLERİ?

1 Eylül – 8 Eylül 2022: Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Submerged: Hidden Depths

25 Ağustos – 1 Eylül 2022: Ring of Plain

REKLAM

18 Ağustos – 25 Ağustos 2022: Doom 64 ve Rumbleverse™ – Bum Boksçu İçerik Paketi

11 Ağustos – 18 Ağustos 2022: Cook, Serve, Delicious

4 Ağustos – 11 Ağustos 2022: Unrailed!

28 Temmuz – 4 Ağustos 2022: Lawn Mowing Simulator

21 Temmuz – 28 Temmuz 2022: Shop Titans ve Tannenberg

14 Temmuz – 21 Temmuz 2022: Idle Champions of the Forgotten Realms ve Wonder Boy: The Dragon’s Trap

7 Temmuz – 14 Temmuz 2022: Ancient Enemy ve Killing Floor 2

REKLAM

30 Haziran – 7 Temmuz 2022: Geneforge 1 – Mutagen, Hood: Outlaws & Legends ve Lord of the Dead

23 Haziran – 30 Haziran 2022: Car Mechanic Simulator 2018 ve A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition

16 Haziran – 23 Haziran 2022: Supraland

9 Haziran – 16 Haziran 2022: Maneater

2 Haziran – 9 Haziran 2022: Wolfenstein: The New Order

26 Mayıs – 2 Haziran 2022: BioShock: The Collection

19 Mayıs – 26 Mayıs 2022: Borderlands 3

REKLAM

12 Mayıs – 19 Mayıs 2022: Prey, Jotun: Valhalla Edition, Redout: Enhanced Edition

5 Mayıs – 12 Mayıs 2022: Terraforming Mars

28 Nisan – 5 Mayıs 2022: Paradigm, Just Die Already

21 Nisan – 28 Nisan 2022: Amnesia Rebirth, Riverbond

14 Nisan – 21 Nisan 2022: XCOM 2, Insurmountable

07 Nisan – 14 Nisan 2022: Rogue Legacy, The Vanishing of Ethan Carter

31 Mart – 7 Nisan 2022: Total War: Warhammer, City of Brass

24 Mart – 31 Mart 2022: Demon’s Tilt

REKLAM

17 Mart – 24 Mart 2022: In Sound Mind

10 Mart – 17 Mart 2022: Cities: Skylines

3 Mart – 10 Mart 2022: Centipede: Recharged & Black Widow: Recharged

3 Mart – 10 Mart 2022: Dauntless (Epic Slayer Kit)

24 Şubat – 3 Mart 2022: Cris Tales

17 Şubat – 24 Şubat 2022: Brothers: A Tale of Two Sons

10 Şubat – 17 Şubat 2022: Windbound

3 Şubat – 10 Şubat 2022: Yooka-Laylee and the Impossible Lair

REKLAM

27 Ocak – 3 Şubat 2022: DAEMON X MACHINA

20 Ocak – 27 Ocak 2022: Relicta

13 Ocak – 20 Ocak 2022: Galactic Civilizations 3

6 Ocak – 13 Ocak 2022: Gods Will Fall