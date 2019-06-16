Erbakan’ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı: Yarın büyük pişmanlıklar yaşamayalım

Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, önceki dönem Devlet Bakanı Hasan Aksay, Refah Partisi eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Avukat Orhan Töz, Prof. Dr. Sami Şener ve Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu katıldı.

Hemen karalamamak lazım

1969 yılından beri Erbakan ile birlikte yol arkadaşı olduklarını vurgulayan Hasan Aksay, "Devletlerin üç dönemi vardır. Diriliş, güçlü olduğu dönem ve çöküş dönemleri. Diriliş dönemlerinde her istediğini tam anlamıyla yapamaz. Eskiden herkes kimin ne olduğunu biliyordu. Şimdi dost düşman fark edilmiyor. Düşmanım bana daha çok iltifat ediyor. 'Başıma ancak bir bela gelecek ki ancak o zaman dostumu düşmanımı anlayacağım' diyor, Jan Jaque Rousseu. Bir yerde bir sakatlık oldu diye hemen orayı karalamamak lazım. 20. yüzyıl başında 300 milyon Müslüman vardı. Bugün 1 milyar 800 milyon. Dünya nüfusu 2 kat bile artmamış. Dünyada Müslümanların sayısı gittikçe artıyor" dedi.

Bu seçim vaziyet değişti

12 Eylül darbesinden sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu birçok kişinin avukatlığını yaptığını belirten Orhan Töz de, “Her partinin seçimlere katılma hakkı var. İstediğiyle ittifak yapar. Ama bu seçim vaziyet değişti. Ben o kişiye İmamoğlu demekten imtina ediyorum. 31 Marttan sonra maske düştü. Karşısında bir Binali var. Bu toplantıyı tertip etmemizin sebebi, bu meseleyi bir görüşmek ve durum tespiti yapmak. Müslümanın sağlam yere sırtını dayaması lazım. Tıpkı Hz. İbrahim'in ateşe atılırken Allah'a sığınması gibi. 1969'da başlayan harekette herkes kardeşti. Hepimiz yan yanaydık" diye konuştu.

Bizim için parti önemli değildir

Partilerin değil davanın önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu ise, “Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sürecek olan bir dava var. Bu hep sürecektir. Bu süre içinde farklı zamanlarda Selçuklu, Osmanlı gibi devletler hizmet yapacaktır. 17 yıldan beri yakaladığımız bu hizmet noktasında üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bizim için parti önemli değildir. Dava önemlidir. Kim bu davaya hizmet ediyorsa onunla hareket ederiz" dedi.



Vatan yorganını oylarla yakmayalım



"Öfkeyle kalkan zararla oturur" diyen Şevki Yılmaz da, "Pireye kızarak vatan yorganını oylarla yakmamalıyız. Ben partiyi değil Türkiye’nin geldiği noktayı destekliyorum. Çok ağır bedeller ödedik. Lütfi Doğan hocam ve Recai Kutan ağabey de bizimle aynı görüşte. Particilikle bir yere varamayız. En büyük parti Türkiye'dir. En büyük ırk Türkiye'dir. Vatan olmazsa parti olur mu? Hırslarımızla bu gemiyi vatanı bölecek korsanlara teslim edersek şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacağız. Saadet Partililer, Erbakan hocamızı mahkum eden partiye nasıl destek verebilirler" şeklinde konuştu.