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Erciyes'te turistik tesis alanı satışa çıkarıldı

Erciyes'te turistik tesis alanı satışa çıkarıldı

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi 8263 ada, 1 parsel, 9.701,12 m² yüzölçümlü turistik tesis alanı (otel arsası), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erciyes

Erciyes

İhale 31 Mart 2020 Salı günü saat 14.10’da Belediye Encümen Salonunda yapılacak.

İlanla alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.

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