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Erciyes'te turistik tesis alanı satışa çıkarıldı
Erciyes'te turistik tesis alanı satışa çıkarıldı
Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi 8263 ada, 1 parsel, 9.701,12 m² yüzölçümlü turistik tesis alanı (otel arsası), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacak.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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