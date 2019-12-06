Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı işletme hakkı kiraya verilecek

Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı “Kapı Girişi, Saha Temizliği, Büfe, Büfe+Fırın, Kır Kahvesi, Karavan Alanı, Çadırlı Kamp Alanı İşletmeciliği ile Onaylı Gelişme Planı Hükümleri Dahilinde; Mevcut Tesislerden Yıkılması Gerekenlerin Yıkılması, Yeni Yapılması Gereken Tesislerin Yapılarak İşletilmesi” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale yönetmeliğinin 29/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile İhale edilecek.

İhale, 16 Aralık 2019 tarihinde saat 14:00'te Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacak.

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