Erken Seçim Olacak mı? En Yakın Seçim Ne Zaman?

Muhalefetin erken seçim söylemlerine AK Parti tarafından en üst makamdan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mayıs 2021 günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda erken seçim çağrılarına cevap verdi.

Siyaset gündeminde zaman zaman gündeme gelen erken seçim söylemlerini Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 'Haziran 2021’de seçim olur mu?' başlıklı yazısında değerlendirdi. Acet, "Siyasi dinamiklere bakıldığında, bir erken seçime en az ihtiyacı olan partinin Ak Parti olduğu ortada" diyerek, halkın yüzde 70'nin erken seçim istemediğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Gördüğüm kadarıyla 2021 haziran gibi seçim olabilir. Erdoğan kışı sevmez. Haziranda seçim bekliyorum, olması da gerekiyor. " açıklamasını hatırlatan Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, erken seçim olma ihtimalini değerlendirdi.

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HAZİRAN 2022'DE ERKEN SEÇİM OLUR MU?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mayıs 2021 günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erken seçim olacak mı? Seçim ne zaman? sorularına da cevap verdi.

ERDOĞAN'DAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARINA CEVAP

Türkiye'yi ısrarla DEAŞ parantezine alma girişimlerini de sınır ötesi harekatlarla yerle bir ettik. Ekonomimize yönelik saldırıların da aynı oyunun parçası olduğu şüphe götürmez hakikattir. Ülkemizi suç örgütleri üzerinden hem içerde hem uluslar arası alanda kıskaca almak, bundan siyasi sonuç üretmek peşindeler.

SEÇİM NE ZAMAN?

Ortada makul hiç bir sebep olmadığı halde seçimin 2023'te yapılacağını söylememize rağmen erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları malumdur. Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür. Seçimle veya seçimsiz iktidar sözü edenleri de unutmamak gerekiyor.

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MEHMET ACET KÖŞE YAZISI: "HAZİRAN 2021'DE SEÇİM OLUR MU?

Acet, 'Haziran 2021’de seçim olur mu?' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

Şu birkaç gün içinde de yine Haziran 2021’de seçim olacağı tahmini üzerinden ‘Benim beklentim bu. Çünkü atılan adımların ona doğru olduğunu ve Sayın Erdoğan’ı tanıyan bir şahıs olarak, Biden’ın karşısına 'Acaba bir ümit seçilebilir miyim’ deyip seçilip oturmayı arzu edecektir.’ şeklinde açıklamalar yaptı.

"Bir muhalefet partisinin başındaki isim olarak Meral hanımın erken seçim talebi/tahmininde bulunmasından doğal bir şey olamaz ancak, nokta atışı erken seçim tahminleri yapıp hiçbirini tutturamadığınız zaman, bir süre sonra bu bağlamdaki sözlerinizin ağırlığı hasar görebilir, bir birine benzeyen cümleleriniz ilk defa söyledikleriniz kadar dikkat çekici olmayabilir.

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Siyaseti yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere, kendisi, daha önce de Pazar gününe denk gelen bir 15 Temmuz için seçim tarihi vermişti.

Öte yandan, İyi Parti liderinin, 5 ay içinde yapılmasını öngördüğü erken seçimle ilgili tahminini dile getirirken kurduğu cümleye, bugün Beyaz Saray mesaisine başlayacak olan Joe Biden’ı da karıştırması bir hayli dikkat çekici.

Neden acaba?

Bu kadar erken bir vakitte erken seçim yapılacağını tahmin etmek için, bu kadar erken bir vakitte ülkeyi erken seçime zorlayacak bir takım olağan dışı gelişmelerin olabileceği mi düşünülüyor acaba?

2018’DEKİ ŞARTLAR ERKEN SEÇİM İÇİN MEVCUT MU?

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ankara kulislerinde herkes birbirine ‘sırada ne var’ diye soruyordu.

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Aylarca bu soru böyle zihinlerde asılı olarak kaldı.

Bir süre sonra herkesin birbirine yönelttiği bu sorunun ortaklaşan cevabı, “3 Kasım 2019” olarak ufukta belirdi.

Yani, diğer bütün yöntemler tüketildiği için Tayyip Erdoğan’ı halkın gözünden düşürme dışında bir seçenek kalmamıştı.

Dönem şartları gereği ‘savaş terminolojisi’ ile konuşacak olursak, Erdoğan’ı devirmek için bütün yığınaklar, Kasım 2019 için yapılacaktı.

Devamında seçim takvimine endeksli kâbus senaryoları havada uçuşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı’nın 18 Nisan 2018’de açıkladığı ‘baskın seçim’ kararının temel gerekçelerinden biri, o gün yaptığı konuşmada da vurguladığı gibi, “3 Kasım senaryolarını aradan çıkarmaktı.”

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Bu kararla, 2019 sonbaharına endeksli kötü ihtimaller devre dışı bırakılmış oldu.

Bugünkü şartlar ise, erken seçim bağlamında 2018 Nisan ayının hemen hemen tam tersine işaret ediyor.

Nasıl mı?

Anlatalım.

Siyasi dinamiklere bakıldığında, bir erken seçime en az ihtiyacı olan partinin Ak Parti olduğu ortada.

İktidar çevrelerinde, şimdiye kadar ekonomide pandemi döneminin de etkisiyle ortaya çıkan sorunları azaltmadan sandığa gitmek gerektiğini dile getiren tek bir Allah’ın kuluna dahi rastlamış değilim.

Gerçi, ekonomide ciddi sorunlar olsa da “Çözerse yine Erdoğan çözer” duygusu yaygın olduğu için, oy tercihlerinde Haziran 2018’deki durum hemen hemen aynı yerinde duruyor.

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'HALKIN YÜZDE 70'TEN FAZLASI ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR'

Ama madalyonun öbür yüzünde şöyle bir gerçek var:

Kamuoyu araştırmalarına göre, halkın yüzde 70’den fazlası erken seçim istemiyor.

Bunun bir nedeni, 2014/2019 arası bir sürü seçim yapıldığı için bunun getirdiği yorgunluk olmalı.

Bir diğer neden ise, ülkenin gerçekten de seçimlere değil, sorunlarını çözerek ileriye umutla bakacak icraat/faaliyet/politikalara ihtiyaç duyması.

Ülkede “gidişat okumasını” yine anketler üzerinden Ak Parti’den daha iyi yapabilen bir ikinci parti yok.

Hata varsa düzeltme refleksi, şikâyet varsa kulak verme refleksi hızlıca devreye girebiliyor.

Şöyle iki soru da sorabilirsiniz:

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Toplumun geniş kesimleri Erdoğan iktidarından umudunu kesmiş olsaydı, erken seçim talebi bu kadar az olur muydu?

Yüzde 70 erken seçim istemiyorsa eğer, bu oranın içinde muhalefetteki bütün partilerden seçmen kitlelerinin de olduğu açık değil mi?"

GÜNDEM Akşener’in ‘Biden’ ve ‘Haziran’ vurgulu erken seçim çağrısı: Bir şeyler mi planlanıyor?

SON SEÇİMLER

Türkiye'de en son 2019 yerel seçim, Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi, Haziran 2018 genel seçim, 2017 Anayasa referandumu, Kasım ve Haziran 2015 genel seçimleri yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SEÇİMDEN SEÇİME GİDEN PARTİ DEĞİLİZ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ataların dediği gibi erken kalkan yol alır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına sadece seçimden seçime giden bir parti, bir grup olmadık, olmayacağız." dedi.

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Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, gündemindeki konuları bitirmek için Meclis'teki çalışmalarına birkaç gün daha devam edecek milletvekillerine başarı diledi.

TBMM'nin 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından başlayan 27'nci Yasama Dönemi çalışmalarının verimli şekilde sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Meclisimiz bugüne kadar 188 kanun teklifini görüşerek kabul etmiştir. Bu tekliflerin 108'i uluslararası anlaşma onayıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin 17 tezkere Meclisimizde görüşülerek kabul edilmiştir. Kamu Denetçiliği raporları da Genel Kurulda görüşülen konular arasındadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin seçimlerini yapan Meclis Genel Kurulumuz, Sayıştay'ın yeni başkanını da belirlemiştir." diye konuştu.

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Meclis İçtüzüğü değişikliğine ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11'inci Kalkınma Planı'na ilişkin iki ayrı kararın da Genel Kurulda onaylandığını hatırlatan Erdoğan, "Denetim faaliyetleri kapsamında verilen yazılı soru önergelerinden 31 binden fazlası cevaplandırılmıştır. Milletvekillerimizce verilen önergeler doğrultusunda 10 Meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonlardan 6'sının raporları Genel Kurulda görüşülerek nihayete erdirilirken 4 araştırma komisyonunun çalışmaları sürmektedir." dedi.