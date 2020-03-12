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Erzin Organize Sanayi Bölgesinde arsa satışı

Erzin Organize Sanayi Bölgesinde arsa satışı

Mülkiyeti Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesine ait 11 adet parsel OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Müteşebbis Heyet'in belirlemiş olduğu arsa tahsis ve satış prensiplerine göre ve Hatay Erzin OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektör grubu olan “Karma OSB” ne uygun faaliyet gösteren "Üretim ve İmalat yapmak şartı ile sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere avans olarak 60 TL/m2" belirlenen muhammen bedel ile açık artırma usulü ile ihale edilmek suretiyle katılımcılara tahsis edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatay Erzin OSB'ye ait muhtelif arsalar açık artırma usulü ile tahsis edilecektir.

Hatay Erzin OSB'ye ait muhtelif arsalar açık artırma usulü ile tahsis edilecektir.

İhale 20 Mart 2020 tarihinde saat 14.30'da Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Çok Amaçlı Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale ile alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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