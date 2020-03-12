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Erzin Organize Sanayi Bölgesinde arsa satışı
Erzin Organize Sanayi Bölgesinde arsa satışı
Mülkiyeti Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesine ait 11 adet parsel OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Müteşebbis Heyet'in belirlemiş olduğu arsa tahsis ve satış prensiplerine göre ve Hatay Erzin OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektör grubu olan “Karma OSB” ne uygun faaliyet gösteren "Üretim ve İmalat yapmak şartı ile sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere avans olarak 60 TL/m2" belirlenen muhammen bedel ile açık artırma usulü ile ihale edilmek suretiyle katılımcılara tahsis edilecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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