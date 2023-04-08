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Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Erzincan'da yolcu otobüslerinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşte detaylar.

16:59 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Erzincan haberleri

Erzincan haberleri

Erzincan'da yolcu otobüslerinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

5 aracın karıştığı trafik kazasında Serdar U'nun kullandığı 34 CVU 377 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Cehennem Deresi mevkiinde, yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşmasının da etkisiyle bariyerlere çarptı.

Karşı yönden gelen Ünal A. idaresindeki 24 FU 244 plakalı bir başka yolcu otobüsü de önce kazaya müdahale etmek için duran 24 JAA 904 plakalı araca, ardından Serdar Ü'nün kullandığı otobüs ile Karayollarına ait 2 ayrı kar kürüme aracına çarptı.

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Erzincan
#Sivas karayolu
#Cehennem Deresi
#kaza
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