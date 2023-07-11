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Erzincan’da trafik kazası: 11 yaralı

Erzincan haberleri: Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6’ı çocuk 11 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. İşte detaylar.

11:18 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
ERZİNCAN HABERLERİ: Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 6’ı çocuk 11 kişi yaralandı.

ERZİNCAN HABERLERİ: Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 6’ı çocuk 11 kişi yaralandı.

’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6’ı çocuk 11 kişi yaralandı.

6’SI ÇOCUK 11 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Uluköy kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan TSO Basın Müşaviri, gazeteci Selçuk Özdemir’in idaresindeki 24 DC 155 plakalı otomobile kavşakta arkadan Ağrılı ailenin içerisinde bulunduğu otomobil çarptı.

Kazada, Özdemir ailesinden 1’i çocuk 4 kişi, Ağrılı aileden de 5’i çocuk 7 kişi olmak üzere toplamda 11 kişi yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Erzincan
#Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#Uluköy kavşağı
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