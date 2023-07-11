ERZİNCAN HABERLERİ: Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 6’ı çocuk 11 kişi yaralandı.

’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6’ı çocuk 11 kişi yaralandı.

’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6’ı çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Uluköy kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan TSO Basın Müşaviri, gazeteci Selçuk Özdemir’in idaresindeki 24 DC 155 plakalı otomobile kavşakta arkadan Ağrılı ailenin içerisinde bulunduğu otomobil çarptı.

Kazada, Özdemir ailesinden 1’i çocuk 4 kişi, Ağrılı aileden de 5’i çocuk 7 kişi olmak üzere toplamda 11 kişi yaralandı.