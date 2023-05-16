Erzincan seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve

dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Erzincan’da seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu.