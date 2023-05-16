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Erzincan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Erzincan seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasıyla birlikte belli oldu. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidildi. 169.594 seçmenin olduğu Erzincan’da 968 sandıkta oy kullanıldı. Seçim sonuçlarına göre Erzincan’da kazanan 2 milletvekili kesin olmayan sonuçlara göre neticelendi. Peki, Erzincan'da Mustafa Sarıgül seçildi mi? 2023 seçimlerinde Erzincan’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Erzincan milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Erzincan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

15:40 . 16/05/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Erzincan seçim sonuçları

Erzincan seçim sonuçları

Erzincan seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve
dahilinde açıklandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı sona erdi. başladı. Erzincan’da seçimin kazananının kim olacağı merak konusuydu.
belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Erzincan seçim sonuçları, milletvekili seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları, hangi ilçede hangi partinin adayı önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak Yenişafak seçim sayfasından takip edildi. İşte Meclis’e 2 milletvekili çıkaracak Erzincan seçim sonuçlarında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Erzincan sonuçları

na göre Erzincan’da % 59.3 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirken, Erzincan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na % 35.7 oranında oy verdi

Batman milletvekili seçim sonuçları 2023

2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Erzincan’da AK Parti oyların % 38.7’sini alırken CHP Erzincan’da % 36 oya sahip oldu. Erzincan’da MHP % 19.6, YRP % 1.4 oranında oy aldı.

Erzincan’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Süleman Karaman - AK Parti
  • Mustafa Sarıgül - CHP

AK PARTİ ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 SÜLEYMAN KARAMAN

2 MEHMET CAVİT ŞİRECİ

CHP ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 MUSTAFA SARIGÜL

2 UFUK AKTAŞ (İYİ Parti adayı)

MHP ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 CEMİL YAVUZ AKSU

2 AZİZ GÜN

2018 Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Erzincan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 60,6’sını alırken, Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 31,5’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 5,5’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.

2018 Erzincan milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Erzincan Cumhur İttifakı oy oranı % 63,4 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Erzincan oy oranı yüzde 30,8’ini aldı.

2018 seçimi: Erzincan’da kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Erzincan milletvekilleri şunlardır:

Süleyman Karaman (AK Parti)

Burhan Çakır (AK Parti)

2018 Erzincan’da hangi parti ne kadar oy aldı?

Erzincan 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti % 44,8

CHP % 25,5

MHP % 18,6

HDP % 5,6

İYİ Parti % 4,2

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Erzincan yerel seçim sonuçları

MHP Erzincan Belediye başkan adayı Bekir Aksun oyların % 42,36’sını alırken, AK Parti adayı Cemalettin Başsoy ise oyların % 33’ünü aldı.

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Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları