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Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı eksi 7’ye düştü

Hava sıcaklığının eksi 7’ye düştüğü Erzurum’da soğuk hava nedeniyle araç camları, caddeler ve ağaçlar, kırağı ile buz tuttu. Gece hava sıcaklığının eksi 10, gündüz eksi 7 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da kırağı tutan ağaçlar görsel şölen oluşturdu. İşe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını güçlükle temizledi. Erzurum 5 günlük hava durumu için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurum 5 günlük hava durumu: Hava sıcaklığı -7ye düştü
Erzurum hava durumu

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Erzurum, adeta buz kesti. Soğuk hava nedeniyle araç camları, caddeler ve ağaçlar, kırağı ile buz tuttu.

HAVA SICAKLIĞI -7 DERECE

İşe gitmek için aracının buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, "Hava sıcaklığı eksi 7 derece. Buz tutan araçlarımızın camlarını kazırken bile ellerimiz donuyor. Kar yağmamasına rağmen dondurucu havalar etkili" dedi.

Öte yandan, bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum’da 10, Ardahan’da 19, Bayburt’ta 6 ve Erzincan’da 1 olarak ölçüldü.

ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • Erzurum 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.

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