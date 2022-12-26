Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı eksi 7’ye düştü

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Erzurum, adeta buz kesti. Soğuk hava nedeniyle araç camları, caddeler ve ağaçlar, kırağı ile buz tuttu.
HAVA SICAKLIĞI -7 DERECE
İşe gitmek için aracının buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, "Hava sıcaklığı eksi 7 derece. Buz tutan araçlarımızın camlarını kazırken bile ellerimiz donuyor. Kar yağmamasına rağmen dondurucu havalar etkili" dedi.
Öte yandan, bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum’da 10, Ardahan’da 19, Bayburt’ta 6 ve Erzincan’da 1 olarak ölçüldü.
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