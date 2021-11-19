Erzurum depreminde ölü ve yaralı var mı? Erzurum depremi son durum

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Topçu Mahallesi'ndeki bazı evler hasar gördü. Evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

ERZURUM DEPREMİNDE ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depreme tandırda ekmek pişirirken yakalanan ve enkazdan yaralı çıkarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Topçular Mahallesi'nde yaşayan Ayten Kırmacı, evinin yakınındaki tandırda ekmek pişirirken depreme yakalandı.

Sarsıntının etkisiyle yıkılan tandırın altında kalan Kırmacı, çevredekilerin ve AFAD ile 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla enkaz altından çıkarıldı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan Kırmacı, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak sağlık ekiplerince Köprüköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD'IN AÇIKLAMASI

Erzurum depremine ilişkin son urum AFAD'dan yapılan resmi açıklama:

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19.11.2021 tarihinde, saat 15:40’ta Erzurum ili Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 12 sn süren deprem, yerin 5.18 km derinliğinde meydana gelmiş olup, Erzurum merkeze 52 km uzaklıktadır. Depremin en yakın yerleşim birimi olan Erzurum ilinin Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesine uzaklığı 3.04 km'dir.

SAKOM’dan alınan bilgiye göre Marifet Köyü’nde 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir.

Erzurum İl AFAD Müdürlüğü tarafından olay yerine 6 araç ve 24 personel sevk edilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmamıştır. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğu öğrenilmiştir, Karayolları ekipleri çalışma başlatmıştır.

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Türk Kızılay tarafından Erzurum ve Ağrı illerinden 3 ikram aracı ile 1 haberleşme aracı olay yerine yönlendirilmiştir.

Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal halindedir.

Gelişmeler takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Erzurum ilimizde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası yürütülen çalışmalar kamuoyuna saygıyla duyurulur.➡️ https://t.co/bXllxktZkF

ÖZGÜN Deprem anında neler yapılmalı? Deprem anında ve deprem sonrasında yapılacaklar

AHIRDA HAYVANLAR ENKAZ ALTINDA KALDI

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde bazı ahırlar çökerken, köy sakinleri enkaz altında kalan hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu.

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde bazı köylerde ahırlarda çökme yaşandı. Köprüköy ilçesine bağlı Topçu köyünde çöken ahırda enkazın altında kalan büyükbaş hayvanlar köy sakinlerinin çabası ile enkaz altından kurtarılmaya çalışıldı.

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Depremin ardından yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ekipler köye ulaşmakta güçlük çekerken iş makinelerinin yoldaki dev kaya parçalarını kaldırmak için çalışmalarını yürüttüğü öğrenildi.

DOĞU EKSPRESİ'NDE AKSAMA YAŞANDI

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde dağdan kopan kaya parçalarının demir yolu hattına düşmesi nedeniyle Doğu Ekspresi Treni seferinde aksama yaşandı.

Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi treni Erzurum'da mola verdiği sırada deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü olan tren güzergahındaki Köprüköy ilçesinde, sarsıntının etkisiyle dağdan düşen kaya parçaları demir yolunu ulaşıma kapattı.

Ekiplerce demir yolundaki taşların temizlenmesinin ardından Doğu Ekspresi Treni Erzurum'dan hareket ederek seferine devam etti.